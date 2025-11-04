ひぼう中傷を罰する「侮辱罪」について、2022年の法改正後の運用状況を検証する法務省の有識者検討会は4日の会合で、池袋暴走事故の遺族・松永拓也さんと、女子プロレスラー木村花さんの母・響子さんにヒアリングを行いました。

「侮辱罪」をめぐっては、法改正から3年が経過したことを受け、ことし9月から法務省の有識者による検討会が、ネット上のひぼう中傷に対応ができているかなど運用状況を検証しています。

4日に開かれた会議では、池袋の暴走事故で妻と娘を亡くした松永拓也さんと、SNSでひぼう中傷を受け命を絶った女子プロレスラー木村花さんの母・響子さんへのヒアリングが行われました。

いずれもネット上で自身に対するひぼう中傷の被害に遭っていて、法務省によりますと、松永さんは、再発防止や抑止の観点からも法定刑の上限を現在の1年より引き上げる必要があるなどと訴えたということです。

一方、木村さんは、過激なひぼう中傷は減ったがグレーゾーンのものが増えているとして、そうしたものに対応できるようSNSのプラットフォーム事業者への罰則を設ける必要性があるなどといった意見が出たということです。

また、被害者側に金銭的な負担や労力がかかるので、処罰される加害者は「ごく一部」にとどまっているといった声もあったということす。