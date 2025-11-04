岩田剛典が、ソロ曲「ZERO GRAVITY」を本日配信リリースした。

◆岩田剛典 動画

「ZERO GRAVITY」は、開催まで2週間と迫ったソロ初のアジアツアー＜Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026“SPACE COWBOY”＞のテーマソングとして作成された。岩田自身が幼い頃からロマンを抱いてきた「宇宙」をコンセプトに、無限大な夢や情熱を、ベースミュージックに乗せて力強く歌った楽曲だという。幕が今まさに上がっていくような高揚感と、誰も見たことのない地に共に飛び立とうという好奇心に溢れたメッセージが込められているとのこと。

そして本日より、「ZERO GRAVITY」のリリックビデオも公開された。2024年6月に開催された＜Takanori Iwata LIVE TOUR 2024 “ARTLESS” FINAL in 武道館＞のライブ映像で構成されており、開催まで2週間と迫ったソロ初のアジアツアーを期待させる内容となっている。

https://youtu.be/FqIhBTYQ-7w

なお「ZERO GRAVITY」は、12月3日発売岩田剛典のアルバム『SPACE COWBOY』にも収録される。また、アルバムまでのスケジュールもSNSで解禁され、いよいよアルバムの全貌が見え始めたので、是非チェックして欲しい。

そして、アルバム『SPACE COWBOY』購入者対象の発売記念イベントの詳細も解禁となった。1万人規模のハイタッチ会や、撮影会、岩田剛典セレクトのお土産に応募できる内容となっている。詳細はHP確認して欲しい。

◾️「ZERO GRAVITY」

配信：https://iwata-takanori.lnk.to/zerogravityPR

◾️アルバム『SPACE COWBOY』

2025年12月3日（水）

予約：https://iwata-takanori.lnk.to/space_cowboyPR ◆CD収録曲（曲順未定）

・ZERO GRAVITY

・Reaching for Your Light

・ZERO GRAVITY

・TORICO

・Step to the Moon

・Phone Number

・Get Down

・MVP

他、全11曲収録 ○MATE限定：完全受注生産ART盤 品番：PDCV-1249

価格：17,600円（税込）

※予約締切：2025年10月15日（水） 23:59まで

・岩田剛典描き下ろしキャンバスアートジャケットBOX（LPサイズ）

・CD

・DVD（約50分予定）：絵画制作に密着したドキュメンタリー映像およびTRAVEL盤には収録できなかったニュージーランドVlogの一部なども収録予定。

・キャンバスアート絵柄トートバッグ ※ジャケットと同絵柄になります。

・ポストカード2枚セット

・トレーディングカードMATE限定特別セルカバージョン（約85mm×約55mm、全1種） ○初回限定：TRAVEL盤 品番：TYCT-69365

価格：5,500円（税込）

・トールサイズデジパック（約188mm×約140mm×約7mm）

・CD

・DVD（約50分予定）：ニュージーランド滞在に密着したVlog

・Boarding Passブックマーク（約120mm×約50mm）

・トレーディングカードTRAVEL盤バージョン（約85mm×約55mm、全5種の内1種ランダム封入） ▲TRAVEL盤 ○初回限定：MAKING盤 品番：TYCT-69366

価格：4,730円（税込）

・トールサイズデジパック（約188mm×約140mm×約7mm）

・CD

・DVD（約30分予定）：本作品のメイキング

・トレーディングカードMAKING盤バージョン（約85mm×約55mm、全5種の内1種ランダム封入） ▲MAKING盤 ○初回限定：PHOTO BOOK盤 品番：TYCT-69367

価格：4,730円（税込）

・A4フォトブック（ハワイとニュージーランドでのオフショット撮りおろし60ページ）

・CD

・トレーディングカードPHOTO BOOK盤バージョン（約85mm×約55mm、全5種の内1種ランダム封入） ▲PHOTO BOOK盤 ○通常盤（初回プレス） 品番：TYCT-69368

価格：2,750円（税込）

・CD

・トレーディングカード通常盤バージョン（約85mm×約55mm、全10種の内1種ランダム封入） ▲通常盤 ※応募抽選用シリアルナンバー入りチラシはCD全形態封入。初回限定盤および通常盤は初回プレス分のみ封入いたします。

◾️＜Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”＞ ▼国内公演⽇程

・2025年11⽉18⽇（⽕）愛知 Aichi Sky Expo (愛知県国際展⽰場) SOLD OUT

・2025年12⽉20⽇（⼟）、12⽉21⽇（⽇）東京 有明アリーナ SOLD OUT

・2026年2⽉3⽇（⽕）、2⽉4⽇（⽔）⼤阪 ⼤阪城ホール SOLD OUT

・2026年2⽉21⽇（⼟）、2⽉22⽇（⽇）三重 三重県営サンアリーナ ▼アジア公演⽇程

・2026年1⽉24⽇（⼟）台北 Legacy TERA

and more…

https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/36130/

