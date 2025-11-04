SPYAIR・UZ、1stソロアルバム『STATE OF RHYMES』発売決定
SPYAIR・UZが、1stソロアルバム『STATE OF RHYMES』を12月10日にリリースすることを発表した。
本作にはタイトルチューン「State Of Rhymes」を筆頭に、ソロデビュー曲「Take My Wish」、2025年にリリースした「Fly Higher」「Soloist」ほか新録曲を含めた全10曲を収録する予定とのこと。
さらに、12月13日にはアルバムタイトルを冠したソロ名義での初のワンマンライブを開催する。
◾️1stアルバム『STATE OF RHYMES』
2025年12月10日（水）
予約：https://smar.lnk.to/f7slFD
価格：3,500円（税込） 品番：AICL-4839
初回仕様通常盤：紙ジャケット仕様
▼収録曲
1.State Of Rhymes
2.One More City
3.Fly Higher
4.Muse
5.Soloist
6.Jazzy 84
7.Blue Map
8.Urban Cruise
9.Take My Wish
10.Photographs
All Songs Composed & Performed by UZ
▼店舗特典
・Amazon：メガジャケ
・楽天ブックス：アクリルキーホルダー
・セブンネット：缶バッジ
※先着順
◾️＜UZ LIVE 2025 “STATE OF RHYMES”＞
日程：2025年12月13日（土）
open 17:30 / start 18:00
会場：shibuya CYCLONE
料金：All Standing ￥6,500（税込／1ドリンク）
チケット：https://l-tike.com/uz_stateofrhymes/
