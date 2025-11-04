ネイビーよりグレーより“この色”！【しまむら】大人の垢抜け♡「ブラウンアイテム」

今季のトレンドカラーとして注目されるブラウンは、ネイビーよりやわらかく、グレーより優しい抜け感を添えてくれるカラー。ぬくもりを感じさせる上品な色合いで、コーデに旬のムードをプラスしてくれます。今回は、おしゃれなプチプラコーデを多数紹介している@hiro77andさんがリアルに選んだ、【しまむら】のブラウンアイテムをご紹介。秋コーデに一点加えるだけで、ぐっと旬な雰囲気を楽しめるはず。

短め丈でバランスよく着られる大人ブルゾン

【しまむら】「YUMスソバルーンBZ」\2,420（税込）

ほんのりシアーな素材感が軽やかなバルーンシルエットのブルゾン。たっぷりギャザーを寄せた丸みのあるシルエットで、女性らしく優しい雰囲気を引き立ててくれそうです。短め丈でバランスが取りやすく、今季トレンドのストレートパンツや落ち感のあるワンピにも自然になじみやすいはず。これからの季節は、ニットなど秋冬らしいトップスに重ねるのがおすすめです。

スエード調アイテムを取り入れて一気に旬顔に

【しまむら】「スウェードフリルSP」\1,639（税込）

スエード調素材のショートパンツは、シーズンムードをぐっと高めてくれそう。サイドのフリルがさりげなく華やかなアクセントに。ブラウンのやわらかな色味は、白やベージュといった明るめトップスとも好相性。暗めのトーンでまとめても、スウェード調のあたたかな素材感が映えてサマ見えしそう。カジュアルにもきれいめにも、幅広く楽しめる予感。

羽織るだけで上品に決まるチェックジャケット

【しまむら】「CHO＊チェックジャケット」\3,289（税込）

チェック柄アイテムも今季注目のキーワード。こちらのダブルジャケットは、羽織るだけでクラシックな雰囲気に。肩回りがゆったりしているドロップショルダーで、厚めのニットを着込んでもすっきり羽織れそうです。デニムでカジュアルダウンすれば、抜け感のある大人スタイルに。フェミニンなコーデの引き締め役としてもぴったりかも。ボタンを開けてラフに羽織って、こなれた雰囲気に仕上げて。

ベスト × コクーンパンツで広がる着回しの幅

【しまむら】〈左から〉「TT＊CHIAコクーンPT」\1,969（税込）、「TT＊CHIAウェーブV」\1,639（税込）

きちんと感のあるベストとコクーンパンツは、セットアップで揃えると着回しの幅がぐっと広がりそう。ベストはフロントの曲線的なデザインがさりげなく存在感を放ち、シンプルな着こなしでもシャレた雰囲気に。コクーンパンツは脚のラインを拾いにくく、自然にスタイルアップも期待できます。高見えを狙える素材感も魅力のポイント。セットアップで統一感を出しても、単品使いで別のアイテムと合わせても◎ 柔らかいブラウンが大人の上品な雰囲気を引き立ててくれるはず。

