King & Princeが、12月24日に発売する7thアルバム『STARRING』のジャケット写真と収録内容を公開した。

前作に続き今作もコンセプト盤となっており、テーマはなんと映画。King & Princeの2人が、ファンだけでなく聴いてくれた人全員に楽しんでもらえるように、一からコンセプトを考えた。テーマが映画ということで、音だけでなく映像でもたっぷりと楽しめる作品となっているとのこと。

初回限定盤A

初回限定盤B

STARRING盤

通常盤

アルバム収録曲は「Theater」含む新曲9曲と「HEART」「What We Got 〜奇跡はきみと〜」「I Know」の12曲が収録される。また、STARRING盤の特典映像には、特報第一弾として解禁されていた「MODERN LOVE（主題歌：HEART）」のポスタービジュアルや撮影メイキング、ストーリーの全てが収録され、初回限定盤Aには今作のテーマ曲である「Theater」のMVやBTSなどが収録され、初回限定盤Bにはバラエティ映像が収録される。この先、第二弾特報公開など全容が明らかになっていくので、続報を楽しみにお待ちいただきたい。

なお、アルバムを引っ提げた4大ドームツアー＜King & Prince DOME TOUR 2026 STARRING＞も開催決定。さらに自身二度目となる＜King & Prince POP-UP STORE 2026 STARRING＞も2026年1月より全国5都市にて開催する。こちらも詳細は後日発表される。 ◾️7thアルバム『STARRING』

発売日：12月24日（水）

詳細：https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/ ・初回限定盤A 【CD+Blu-ray】 ￥4,620（税込）UPCJ-9065

・初回限定盤A 【CD+DVD】 ￥4,290（税込）UPCJ-9066

▼CD※収録内容は、初回限定盤A、B、STARRING盤、通常盤共通

M1.Theater

M2.Sunset

M3.Stereo Love

M4.this time (郄橋海人)

M5.だんだん

M6.Darling (永瀬廉)

M7.4月1日

M8.希望の丘

M9.HEART

M10.I Know

M11.What We Got 〜奇跡はきみと〜

M12.MEET CUTE

▼Blu-ray / DVD

・「Theater」 Music Video

・「Theater」 Parallel reel

・「Theater」 Music Video Behind the scenes

仕様：三方背ケース付2Dケース、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット16P ・初回限定盤B 【CD+Blu-ray】 ￥4,620（税込）UPCJ-9067

・初回限定盤B 【CD+DVD】 ￥4,290（税込）UPCJ-9068

▼CD

※収録内容は、初回限定盤A、B、STARRING盤、通常盤共通

▼Blu-ray / DVD

・King & Princeのお互いにバレずにミッションをこなせ！

仕様：三方背ケース付2Dケース、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット16P ・STARRING盤 【CD+Blu-ray】 ￥4,620 （税込）UPCJ-9069

・STARRING盤 【CD+DVD】 ￥4,290（税込）UPCJ-9070

▼CD

※収録内容は、初回限定盤A、B、STARRING盤、通常盤共通

▼Blu-ray / DVD

・King & Prince “STARRING” Film Collection

・Documentary of 『STARRING』

仕様：トールケースサイズキャラメル箱、紙トレイジャケット、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット16P、折りポスター ・通常盤（初回プレス）【CD】 ￥3,520（税込）

※通常盤（初回プレス）／UPCJ-9071終了後、通常盤／UPCJ-1009に切り替わります。

▼CD

※収録内容は、初回限定盤A、B、STARRING盤、通常盤共通

仕様： 3Pケース、歌詞ブックレット20P ◆早期予約特典：プレミアイベント応募用シリアルコード ※全形態対象

※対象店舗や応募方法ほか、リリース記念プレミアイベントの詳細は下記よりご確認ください。

https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/news/2025-10-24-2/ ◆先着外付け特典 ※Blu-ray/DVD共通

・初回限定盤A：フォトカード（A6）

・初回限定盤B：クリアポスター（A4）

・STARRING盤：ステッカーシート

・通常盤(初回プレス)／特典：トレーディングカード3種セット

・4形態同時購入特典：オリジナルオーナメント ◆封入特典 ※Blu-ray/DVD共通

・初回限定盤A：トレーディングカードAタイプ 1種

・初回限定盤B：トレーディングカードBタイプ 1種

・STARRING盤：トレーディングカードCタイプ 1種

・通常盤(初回プレス)：トレーディングカードDタイプ 1種

※各特典ごとに写真は異なります。 ◆初回封入特典 ※Blu-ray/DVD共通

▼期間限定動画視聴シリアルナンバー

・初回限定盤Ａ：期間限定動画Ａ視聴シリアルナンバー

・初回限定盤B：期間限定動画B視聴シリアルナンバー

・STARRING盤：期間限定動画C視聴シリアルナンバー

・通常盤（初回プレス）：期間限定動画D視聴シリアルナンバー

※視聴期間：2025年12月23日（火）昼12:00〜2026年1月30日（金）18:00まで ※収録内容、仕様等は、変更となる可能性がございます。

◾️＜King & Prince DOME TOUR 2026 STARRING＞ King & Princeの4大ドームツアーの開催が決定

※詳細は後日発表いたします。

◾️「King & Prince POP-UP STORE 2026 STARRING」 2026年1月より全国5都市にて開催決定

※詳細は後日発表いたします。

◾️『King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜 in DOME』

発売日：2025年10月22日（水） ◆初回限定盤（Blu-ray/2枚組) 価格：7,814円（税込）品番：UPXJ-9015/6

◆初回限定盤（DVD/ 3枚組) 価格：7,176円（税込）品番：UPBJ-9018/20

○収録内容（約384分収録）

・ライブ本編（初回限定盤・通常盤共通）全35曲収録

・MCダイジェスト

・King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜 in LaLa arena TOKYO-BAY 2024.10.26 Digest

LOVE HACKER / WOW / COLORS / Cloudy / Harajuku / 生活(仮) / ボーイミーツガール /

愛し生きること / 僕のワルツ / I promise / かた結び / 1999

※スペシャルパッケージ仕様（トールサイズデジパック、44Pフォトブック、三方背ケース）

※封入特典：8Pフォトブック ◆通常盤（Blu-ray/２枚組) 価格：6,670円（税込）品番：UPXJ-1014/5

◆通常盤（DVD/ 2枚組) 価格：6,098円（税込）品番：UPBJ-1016/7

○収録内容（約351分収録）

・ライブ本編（初回限定盤・通常盤共通）全35曲収録

・Documentary of King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜 ARENA＆DOME

・ソロアングル映像 「I MY ME MINE」「エスコート」「HEART」「ツキヨミ」

・King & Princeの間違い探し in DOME

※通常トールパッケージ仕様 ◆ライブ本編収録楽曲

・LOVE HACKER

・WOW

・moooove!!

・ROLLER COASTER

・I MY ME MINE

・Odyssey

・Magic of Love

・One Sided Love

・Life goes on

・A Little Happiness

・Funk it up

・Don’t Grow Up

・HOTTER & HOTTER

・POPSTAR in the KINGDOM

・SPOTLIGHT

・Harajuku

・話をしようよ

・ボーイミーツガール

・染み

・今君に伝えたいこと

・エスコート

・名もなきエキストラ

・Hello!!!ハルイロ

・Love Paradox

・Super Duper Crazy

・ゴールデンアワー

・koi-wazurai

・HEART

・なにもの

・シンデレラガール

・ツキヨミ

・I Will…

・恋降る月夜に君想ふ

・Sha-la-laハジけるLove

・君に届け ◆先着外付け特典

初回限定盤（Blu-ray & DVD共通）：キラキラポスター(A4サイズ）

通常盤（Blu-ray & DVD共通）：トレーディングカード3種セット

関連リンク ◆King & Prince オフィシャルX

◆King & Prince オフィシャルInstagram

◆King & Prince オフィシャルYouTubeチャンネル

◆King & Prince オフィシャルTikTok ◆King & Prince『STARRING』X

◆King & Prince『STARRING』Instagram

