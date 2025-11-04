KITOKA、3rdシングル「夏意想作」明日リリース＋MV公開決定も
KITOKAが、3rdシングル「夏意想作」を11月5日にリリースすることを発表した。
本作は、作詞曲は弟・KAKA、編曲は前2作と同じく音楽プロデューサー湯浅篤とKAKAによる作品。”妄想と能動的 夏を”と詠われ、別れを告げる夏と想いを描いた1曲に仕上がっているという。
MVティザー映像もYouTube Shortsで公開された。MVも音源と同じく11月5日0時に公開される。これまで同様にシングルジャケットとともにMVのディレクションは姉・KIKIが手がけた。
また先日、初のワンマンライブもアナウンスされた。2026年1月18日に沖縄 浦添grooveで開催されるので、こちらもチェックしていただきたい。
◾️3rdシングル「夏意想作」
2025年11月5日（水）リリース
配信URL: https://kitoka.lnk.to/SummerImagination
◾️＜KITOKA 1stワンマンライブ ｢Vivid dream｣＞
会場：ライブハウス 浦添groove
日時：2026年1月18日（土）
Open 14:30 / Start 15:00
チケット：一般 \2,000 / 高校生以下 \1,000 (ワンドリンク別)
関連リンク
◆KITOKA オフィシャルInstagram
◆KITOKA オフィシャルYouTubeチャンネル
◆KITOKA オフィシャルTikTok