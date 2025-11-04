KITOKAが、3rdシングル「夏意想作」を11月5日にリリースすることを発表した。

◆KITOKA 動画

本作は、作詞曲は弟・KAKA、編曲は前2作と同じく音楽プロデューサー湯浅篤とKAKAによる作品。”妄想と能動的 夏を”と詠われ、別れを告げる夏と想いを描いた1曲に仕上がっているという。

MVティザー映像もYouTube Shortsで公開された。MVも音源と同じく11月5日0時に公開される。これまで同様にシングルジャケットとともにMVのディレクションは姉・KIKIが手がけた。

また先日、初のワンマンライブもアナウンスされた。2026年1月18日に沖縄 浦添grooveで開催されるので、こちらもチェックしていただきたい。

◾️3rdシングル「夏意想作」

2025年11月5日（水）リリース

配信URL: https://kitoka.lnk.to/SummerImagination

◾️＜KITOKA 1stワンマンライブ ｢Vivid dream｣＞ 会場：ライブハウス 浦添groove

日時：2026年1月18日（土）

Open 14:30 / Start 15:00

チケット：一般 \2,000 / 高校生以下 \1,000 (ワンドリンク別)