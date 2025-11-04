JYOCHOが、新曲「はじめからすべて知っている」を11月26日に配信リリースすることを発表した。

「はじめからすべて知っている」は、物憂げなピアノの旋律から始まり、繊細なギター、フルート、テクニカルで骨太なドラム、ベースが絡み合う壮大なロックチューンだという。“情報の波にのまれそうな時、自分の“感じる力”に立ち返る歌”として、だいじろー（G）が書き綴った新曲で、ジャケットはこれまでJYOCHOの全てのジャケットアートワークを手掛けてきたアートディレクター・ISAMYUが手掛けた。

そんな新曲が、“共生”をテーマに制作された映画『唄う六人の女』に関するドキュメンタリー映画『WITH』の主題歌に起用されることも明らかになった。映画『WITH』は2026年3月に公開予定なので、詳細は続報を楽しみに待っていてほしい。

「はじめからすべて知っている」ジャケット写真

JYOCHOは、新曲と同じ名を冠した単独公演＜JYOCHO one man show 2025「はじめからすべて知っている」＞を11月30日に東京・WWWで開催する。約3年8カ月ぶりとなるファン待望のワンマンの前売り券は現在LivePocketで販売中だ。さらに、新曲のライブ初披露も予定されているとのことだ。

■デジタルシングル「はじめからすべて知っている」

2025年11月26日（水）リリース ◆映画『WITH』

監督・撮影・編集：清水大志

公開日：2026年3月予定

出演：

南丹市プロジェクトチームのみなさま、ピアッツァホテル奈良のみなさま、

石橋義正、竹野内豊、山田孝之、水川あさみ ほか

ナレーション：津田寛治

主題歌：JYOCHO「はじめからすべて知っている」（No Big Deal Records）

■＜JYOCHO one man show 2025「はじめからすべて知っている」＞ 2025年11月30日（日）at 東京・WWW

OPEN 17:00 / START 18:00

▼チケット一般発売中

https://t.livepocket.jp/e/1130_jyocho

学割（限定枚数販売）￥2,400 + 1Dr、前売 ￥4,400 + 1Dr