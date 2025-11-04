【ユニクロのミニバッグ】が優秀！「見た目以上に収納できる」「アレンジが楽しめる」だって！

ちょっとしたお出かけに使いやすいミニサイズのバッグ。これから買うなら、【ユニクロ】から登場している実用性が高いアイテムが狙い目かも。アクセサリー感覚でも使える可愛らしいサイズ感ながら、収納力の高さやマルチウェイの仕様など実用性もバッチリなようです。1,000円台というお手頃価格なので、ぜひ在庫があるうちにチェックしてみて。

マチ付きで収納力◎ カジュアルなショルダーバッグ

【ユニクロ】「2WAYユーティリティミニバッグ」\1,990（税込）

カジュアルな風合いでデイリー使いしやすいミニサイズのショルダーバッグ。中綿入りのぷっくりとしたフォルムで、持つだけで可愛らしいアクセントになりそう。公式サイトには「マチ付き、外ポケット付きで見た目以上に収納できる」とあり、実用性にも期待。撥水加工が付いているため、雨の日に使いやすいのも嬉しいポイント。ショルダー紐を取り外すと手提げバッグとしても使用できます。

シルエットのアレンジが楽しめるラウンド型バッグ

【ユニクロ】「ラウンドウルトラミニバッグ」\1,290（税込）

コロンとしたラウンド型のフォルムが可愛らしいバッグ。ショルダーバッグとしてはもちろん、公式サイトに「付属のストラップでさまざまなアレンジが楽しめる」とあるように、上部を固定すると手提げバッグに様変わりします。ベージュやピンクなどの女性らしい色味から、ブラック・オフホワイトといったシックなモノトーンカラーまで全6色をラインナップ。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

writer：Emika.M