“令和の文化財級ボディー”女優、「FF7」ティファのコスプレが再現完璧 豪快ハイキックに「ちょーあしなが！」
レースクイーンから女優として活動すること発表し話題になった七瀬ななが、4日にエックスを更新。ハイクオリティなコスプレを公開し、ファンから絶賛が相次いでいる。
【動画】“令和の文化財級ボディー”女優、長い足と抜群スタイルでティファを完全再現
七瀬が足と燃えるハートの絵文字を付けて投稿したのは、ゲーム『FINAL FANTASY VII』のキャラクターであるティファ・ロックハートにふんしたムービー。彼女の抜群スタイルがティファと完全にマッチしており、カッコよくも美しい豪快なハイキックを披露している。
コメント欄ではファンから「ティファちゃんコス世界一似合ってます」「ちょーあしなが！」「ティファ・ロックハートの完成度が高いし いい蹴りですね」「めっちゃ可愛いしめっちゃ似合ってるよ！」などの声が集まっていた。
■七瀬 なな（ななせ なな）
2000年1月27日生まれ。福井県出身。身長166センチ、バスト90センチという抜群のスタイルから“令和の文化財級ボディー”とも称される。2025年には、約3年間活動したレースクイーンを引退し、女優業への挑戦を発表した。
引用：「七瀬なな」エックス（＠nna_nanase）
