オアシスの再結成ツアー初のオーストラリア公演で、観客席に発炎筒が投げ込まれる騒ぎが起き、ボーカルのリアム・ギャラガー（53）が激怒した。事件は10月31日、メルボルンのマーベル・スタジアムでのライブ終盤、「シャンペン・スーパーノヴァ」演奏中に発生。密集したフロア席に2本の発炎筒が投げ込まれ、観客の安全が脅かされた。



【写真】ぎっしり埋まったメルボルン公演の観客席 発煙筒が投げ込まれる事案が発生

ステージ上では、リアムと兄ノエル・ギャラガーが不快な表情を見せた。リアムは「ノーティ、ノーティ（悪い子だ）」と口を動かしながら指を振ったが、演奏は中断されなかった。



公演後、リアムはXで怒りを爆発させ、「昨夜メルボルンのライブで発炎筒を投げ込んだ奴、お前は本当にイカれてる。必ず報いを受けることになる」と投稿。過激な言葉で行為の危険性を強調した。



観客の1人、ヴァージニアさんは、13歳の娘とともに安全を懸念して途中退場したそうで、「光が見えるたびに火事かと思いましたが、すぐに収まりました」と話している。



今回の事件は、再結成ツアーの盛り上がりに水を差す形となり、アーティストとファンの安全意識が改めて問われる出来事となった。



（BANG Media International／よろず～ニュース）