滝沢カレン、産休後初のテレビ出演 衰え知らずの“珍トーク”にさんまも困惑「自由に考えていただいて…」
8月に第1子を出産したタレントの滝沢カレンが、4日放送の日本テレビ系『踊る！さんま御殿!!』2時間スペシャル（後8：00）に出演。出産後テレビ初出演となった。
【写真】『さんま御殿』で産後テレビ初出演した滝沢カレン
滝沢は今年10月上旬、自身のSNSで仕事復帰を報告していた。オープニングでは、復帰後の初テレビ出演になる滝沢にさんまも「どうも、おめでとうございます」と声をかけた。続けて「まだお子さんは4ヶ月？」と聞くと、滝沢は「いや…5歳未満ということで」と序盤から“カレン節”が全開。スタジオの笑いを誘った。
さんまも「子どものことはおっしゃらないんでしょうけど、何ヶ月かは言っても大丈夫じゃない？」と困惑するも、「あの、自由に考えていただいて…」と笑みを浮かべ、さんまを翻ろうし続けた。
