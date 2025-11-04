元巨人ヘッドコーチの元木大介氏（53）が4日、自身のYouTubeチャンネルに新規動画を投稿。ポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指す巨人の主砲・岡本和真内野手（29）と交わしたLINEの内容を明かした。

「僕はもうずーっと彼と（メジャーの）話、よくしてたんで。来る時が来たね！っていう」と笑顔で話し出した元木氏。「和真にLINEは入れた」とし、「“一歩進めたね”って」とその内容も公表した。

元木氏は2019年、巨人に復帰してコーチに就任。2020年からヘッドコーチを2年間務めるなど5年間にわたってユニホームを着た。岡本にとっては20代前半のころからコーチとして接してきた元木氏。果たしてどんな返信が来たのか。

元木氏によると、届いた返信は「元木さん、あの時のTシャツどこのすか？」。元木氏がインスタグラムで着用していたTシャツを気に入った岡本からの“肩透かし”LINEだった。

「ん？」と首をかしげるしかない元木氏。「なんなんだ、それ」と思いながらも“岡本節”には慣れている。

さらに岡本に聞いてみると「インスタ見てんすけど、こういう柄の…」と再びTシャツの問い合わせ。「ん？」とさすがに動揺した元木氏は「いや、ポスティングおめでとう！メジャーだね」と今度はハッキリ書いてLINEしたという。

すると、岡本からは「あれ、いいんすよね」となおもTシャツの話。元木氏は「違う、違う、違う…」と苦笑いで「会話になってねーぞ！みたいな」と振り返った。

「（球団は）どこ行くの？忙しいの？」とさらに聞くと「元木さん、あそこの革ジャンは…」。

その後、「どんなのがほしいんだよ」とファッション好きながら人見知りな岡本に付き合って一緒に買い物へ出かけたという元木氏。

そこで「全部買っちゃいます！」という豪快な買い物ぶりを見せた岡本に「さすがメジャーリーガー！」と声をかけると「まだ行ってませんけど」とポツリ。「やっと普通に返事が返ってきた」と苦笑いの元木氏だった。

なお、元木氏は岡本の移籍先にヤンキースを希望。「ニューヨークに行けばさ、松井（秀喜）がいるじゃん。困った時に相談できるじゃん」とし、メジャーでも通用すると断言した。

「見てみなよ。今季も去年も俺がいる時も外国人投手しか打ってねーんだから。真っすぐは強いのよ。30発。ケガなくいければ打つと思う」と期待を寄せていた。