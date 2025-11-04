横山裕『絶対零度』冷静沈着な刑事役を好演！5年ぶりのシリーズ帰還で存在感

現在フジテレビ系で放送中のドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』に出演しているSUPER EIGHT・横山裕。同作では、過去の『絶対零度』シリーズにも登場していた警部補の山内徹役を演じており、注目を集めている。そこで本記事では、横山の俳優としての活躍を振り返りつつ、『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』で見せる演技の魅力を深掘りしたい。

SUPER EIGHTのメンバーとしてグループで活躍する一方、俳優としても多くの作品に出演してきた横山。2022年度のNHK連続テレビ小説『舞いあがれ！』では、ヒロインの兄であり、波瀾万丈な人生を送る岩倉悠人役を務め、人間味あふれる演技で存在感を発揮した。今年配信されたAmazon Originalドラマ『私の夫と結婚して』でも、妻を苦しめる夫役として、新境地を切り開く迫真の演技で大きな反響を呼んでいる。難しい役への挑戦を経て、俳優としての評価を年々高めている印象だ。

そんな横山が現在出演している『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』は、人気を博す『絶対零度』シリーズのシーズン5にあたる。シーズン1（2010年）では、コールド・ケースと呼ばれる“未解決事件”、シーズン2（2011年）では“潜入捜査”をテーマに、女性刑事・桜木泉（上戸彩）の活躍を描き、シーズン3（2018年）・シーズン4（2020年）では、元公安のエリート刑事・井沢範人（沢村一樹）を主人公に、“未来の犯罪を予測して捜査する”「未然犯罪捜査班」（通称・ミハン）の物語を描いた同シリーズ。横山は主にシーズン3と4に登場した山内徹を演じており、情報犯罪をテーマにした今回のシーズン5にも登場していることで、『絶対零度』シリーズに5年ぶりに帰還を果たした。

山内は、ミハンでの極秘捜査を経験したのち、捜査一課では複数の凶悪事件を的確に解決してきた実力者。冷静な判断力と鋭い直観を持ち合わせた、「情報犯罪特命対策室」（通称：DICT）メンバーの1人だ。11月3日放送の第5話では、主人公の元生活安全課の刑事・二宮奈美（沢口靖子）が何者かに拉致されるという緊迫した展開が描かれ、山内らDICTメンバーの活躍が光った。山内は仲間たちを引き連れて捜索へ繰り出し、なんとか奈美の元へと辿り着いて、犯人を制圧。捜査を指揮して奈美を救出した山内の姿に、SNSでは、「山内くんの頭の回転の速さに惚れ直す」「めちゃかっこ良い！！！」「素敵すぎました…」といった反響があり、印象に残った視聴者が多かったようだ。

さまざまな役柄に挑戦し、役者として幅を広げてきた横山だからこそ、DICTの支柱とも言える山内というキャラクターにより説得力が宿っているのではないだろうか。物語は中盤に突入したが、ここから先のストーリーでも視聴者の心に残る好演を見せてくれることを期待したい。