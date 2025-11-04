三条市の会社事務所で11月3日、ドアのガラスが割れているのが見つかり、周辺にはクマとみられる足跡や血痕が残されていました。市や警察はクマが出没したとみて警戒を呼びかけています。



粉々に割れてしまったドアのガラス…その先の自動ドアには血痕も…



〈タカハシダイカスト 高橋英士 常務取締役〉

「事件なのか、それともおととい風が強かったので何かしら飛んできてガラスにぶつかって割れたのかとかいろいろ考えました。クマの毛のようなものが発見されて、それからクマなんじゃないかと」





三条市中新にある金属加工会社の事務所です。市や警察によりますと、3日午後3時ごろ「ガラスが割られている」と従業員から通報がありました。その後、警察や猟友会が現場を確認。クマの毛が落ちていたほか、ガラスに足跡が残されていたことからクマによる被害とみられています。会社は11月3日まで3連休で人はおらず、クマは1日の夜から3日昼ごろにかけてガラスを割ったとみられています。人里でのクマの出没が相次ぐ県内。今シーズンは13人が襲われてケガをしています。今回、被害にあった場所も周辺には住宅が立ち並んでいます。〈タカハシダイカスト 高橋英士 常務取締役〉「正直ここまできたかという実感がわかなかったですね。この地域、この中心地域は出ていなかったのでここまできたのかという」県は「クマ出没特別警報」を発表し、警戒を呼びかけています。