しまむらは、全国のファッションセンターしまむら店舗において「CLOSSHI（クロッシー）」の「活き活きラボ」シリーズから、「カラダファクトリー」とコラボしたサポーターを販売する。

「活き活きラボ」は、健康意識やウェルネスの高まりを受けて誕生した新ブランド。「活き活きとした日々」をキャッチコピーに、健康維持活動をサポートする。

「カラダファクトリー」は、日本国内および海外に330店舗以上（2月末現在）のグローバルなネットワークを展開する、根本ケアという考え方を基にしたカラダと健康の総合サロン。これまでの延べ施術実績は2500万人以上（2月末現在）に上り、その豊富な経験と高い技術力で、消費者の快適な毎日をサポートしている。

「活き活きラボ」×「カラダファクトリー」サポーターは、「整体×骨盤」を組み合わせて、キレイで健康的なカラダに整える「カラダファクトリー」とのコラボ商品。腰・骨盤・手首・肘・膝・足首など、気になる身体の部位をしっかりサポートする。

［小売価格］

腰サポーター（シングル） S・M・L・LL：979円

腰サポーター（ダブル） S・M・L・LL：1419円

腰サポーター自由調整 S・M・L・LL：2189円

骨盤サポーター S・M・L・LL：1419円

肘サポーター M・L・LL：649円

膝サポーター M・L・LL：869円

手首サポーター M・L：649円

手首親指サポーター M・L：649円

足首サポーター M・L：979円

アームサポーター M・L：759円

ふくらはぎサポーター M・L：759円

背中サポーター M・L・LL：1639円

1本指サポーター2個入り M・L：539円

※男女兼用

（すべて税込）

しまむら＝https://www.shimamura.gr.jp