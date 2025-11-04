ダイドードリンコは、「DyDoヘルスケア」シリーズの新商品として、機能性表示食品のインスタントコーヒー「スマートブラック」を、11月4日から発売する。

「スマートブラック」のポイントは、ダイドードリンコのコーヒーに対するこだわりとして、コロンビア産アラビカ種100％使用した。ポリフェノール活性本体の一つであるHMPAを23mg配合している（1本2g当たり）。「腹部の脂肪」「血糖値」「コレステロール」対策の機能を持ったコーヒーの機能性表示食品として日本初のトリプルヘルスクレームとのこと（消費者庁「機能性表示食品の届出検索」で確認（7月18日ダイドードリンコ調べ））。徹底した製造管理と品質管理体制による安全性・高品質へのこだわりとなっている。

同社は飲料以外の分野でもお客様に楽しく健やかな暮らしを提供できるよう、2012年にヘルスケア事業に参入して以来、ヘルスケアを心がける消費者の“かけがえのないセカンドライフ”に寄り添うパートナーとなれるよう商品開発を行ってきた。

昨今、多くの人が健康習慣を改善したいと考えている一方で、運動や食事の習慣を見直し、それを継続することにはハードルを感じている。

ダイドードリンコは、「こころとからだに、おいしいものを。」をブランドメッセージとして掲げており、おいしく健康に対する課題を解決したいと考え、同社の強みである「コーヒーの信頼性」と「健康の悩みへのニーズ」を掛け合わせ、機能性表示食品のインスタントコーヒー「スマートブラック」を開発した。

［小売価格］6000円（税別）

［発売日］11月4日（火）

ダイドードリンコ＝https://www.dydo.co.jp