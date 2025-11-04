リーガルコーポレーションが展開するカジュアルシューズブランド〈REDWOOD RIVER〉は、今年秋冬メンズコレクションにおいて、ボーダーレスなライフスタイルに寄り添う新作アイテムを発売した。

REDWOOD RIVERが提案する「アーバン・アウトドア・スタイル」は、洗練された都会のファッションに自然に溶け込みながらも、同時に日常を快適に過ごすためのギアとして活躍する。オンもオフも境界なく、あらゆるシーンを楽しむ現代のライフスタイルに最適な一足となっている。

今回のコレクションでは、プレーントウとサイドゴアスリッポンの2タイプを展開する。



左から：プレーントウ、サイドゴアスリッポン

プレーントウは、アメリカの郵便配達員のために開発されたサービスシューズ、ポストマンシューズの機能美をベースに再構築された。革靴としての品格を保ちながら、スニーカーのような快適な履き心地を実現している。

サイドゴアスリッポンは、着脱の容易さに加え、高いフィット感と安定性に優れている。余計な装飾を省いたミニマルなデザインは、幅広いスタイルに馴染む。

柔らかな牛革のアッパーが足に優しくフィットし、カップインソールとの組み合わせによって、長時間歩いても疲れにくい安定性とフィット感を両立している。

アッパーにはメンテナンスがしやすい撥水加工を施した牛革を採用している。

踵のプルストラップと履き口に配されたエラスティックによって、スムーズな着脱が可能となっている。

アウトソールには、軽量性とクッション性に優れたEVA製フラットソールを採用した。デザインは、日本の敷石から着想を得ており、凹凸のある意匠は、無骨な印象を与える一方で、雨天時の水の流れを考慮した機能的な美しさも実現している。

デザイン性と機能性を両立した同コレクションは、長時間の歩行を快適にサポートし、都会のアウトドアスタイルと調和する。

公式オンラインショップをはじめ、全国の取り扱い店舗で現在発売中となっている。

［小売価格］各1万9800円（税込）

［発売中］

リーガルコーポレーション＝https://www.regal.co.jp