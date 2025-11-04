サッポロホールディングスのグループ企業であるサッポロビールは、「サッポロ ニッポンのシン・レモンサワー 匠の深みレモン」を11月5日に数量限定発売する。

レモンのプロとつくった、ニッポンの人々に広く愛される「シン・定番」レモンサワーから、寒い季節にぴったりな「サッポロ ニッポンのシン・レモンサワー 匠の深みレモン」が登場する。

レモンを日本の食卓に広めてきたポッカサッポロフード＆ビバレッジが独自に開発した複数のレモン素材を使用し、バランスのある味わいを維持しつつも深みのあるコクを実現したことから、商品名に“匠”を使用している。



「サッポロ ニッポンのシン・レモンサワー 匠の深みレモン」（350ml缶／500ml缶）

パッケージは、落ち着いた赤色の背景色で深みのある味わいを、日本の伝統的な木工技術である寄木細工をイメージした柄で“匠”を表現している。

同社は今後も「お酒」の新しい魅力を提案し、消費者の食中酒ニーズに応えしていくとともに、新たな市場を創造することでRTD（Ready to Drinkの略。栓を開けてそのまま飲める低アルコール飲料）市場の活性化に貢献していく考え。

［小売価格］

350ml缶：164円

500ml缶：223円

（すべて税別）

［発売日］11月5日（水）

サッポロビール＝https://www.sapporobeer.jp