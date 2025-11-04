アシックスジャパンは、日本で100年以上の歴史をもつ駅伝にリスペクトを込め、選手たちを鼓舞するランニングシューズコレクション「EKIDEN Pack（エキデンパック）」9品番を、11月6日からアシックスオンライン、アシックス直営店各店（ファクトリーアウトレットを除く）、スポーツ用品店で順次発売する。同コレクションには、東京2025世界陸上競技選手権大会でトップアスリートの足元を支えた「METASPEED（メタスピード）」シリーズほか、最新モデル「MAGIC SPEED 5（マジックスピード5）」などが含まれる。

今回のコレクションは、未来への成長を表す「芽が育つ姿」や、スタートを意味する「信号が青に変わる瞬間」から着想を得ている。「さあ、走り出そう」とランナーの背中を押すようなグリーンカラーを基調とし、ランナーが自身の可能性を信じパフォーマンスを発揮できるよう、願いを込めている。

日々の練習で直面する困難や挫折をも力に変え、本番の舞台ですべてを出し切るという強い決意を後押しするメッセージ「あの日々を、強さにかえていけ。」のもと、アシックスは、選手たちの挑戦に寄り添い、同コレクションとともに選手たちを鼓舞する。



「MAGIC SPEED 5」

「MAGIC SPEED 5」は、レース本番だけでなくトレーニングシーンにもおすすめのカーボンプレートを搭載したランニングシューズ。同モデルは、中高生などより多くのランナーが使用できるよう、ソール全体の厚みを最大約37.5mm（40mm以下）としている。前モデルに比べて約6mm薄くなったことで、約49グラム（27.0cm／片足重量）の軽量化を実現した。また、これまで同様にカーボンプレートをミッドソール（甲被と靴底の間の中間クッション材）の前部から後部にかけて搭載し、蹴り出し時の足の動きを安定させ、効果的に身体を前方向へ推進させるようにしている。ミッドソールは、同社クッションフォーム材の中で最も軽く優れた反発性を発揮する「FF LEAP（エフエフリープ）」と「FF BLAST PLUS（エフエフブラストプラス）」を組み合わせて使用しており、上層部に「FF LEAP」を採用している。着地と同時に変形、圧縮し、素早く元の形状に戻ることで、跳ね返るような感覚が得られ、ストライドを伸ばすことが可能になる。アッパー（甲被）は、部位に応じて織り方や孔の大きさを変え通気性とフィット性を高めた「エンジニアードメッシュ」を採用している。靴底は、さまざまな路面コンディションでも優れたグリップ力を発揮する「ASICSGRIP（アシックスグリップ）」を採用している。



「MAGIC SPEED 5」

「METASPEED」シリーズは、ストライド型とピッチ型の走法の違いに着目し、ランナーが日ごろのトレーニングで身に着けた走り方を維持しながらパフォーマンスが向上できるよう設計している。2019年11月にトップアスリートが勝てるシューズを開発すべく社長（現会長）直轄組織「C−PROJECT（Cプロジェクト）」を発足させ作製した。当初から一貫して、アスリートからの声をもとにさまざまな研究やテストを行い、アスリートに寄り添った商品開発を行っている。



左から：METASPEED RAY、METASPEED SKY TOKYO、METASPEED EDGE TOKYO

軽量性を追求したモデル「METASPEED RAY（メタスピードレイ）」、ストライド型のランナーがストライドをより伸ばし、少ない歩数でゴールできることを追求した「METASPEED SKY TOKYO（メタスピードスカイトウキョウ）」、ピッチ型のランナーがピッチを調節しながらストライドを伸ばし、少ない歩数でゴールできることを追求した「METASPEED EDGE TOKYO（メタスピードエッジトウキョウ）」の3モデルを用意し、ランナーにさらなるスピードと自信、そして選択肢を与える。

［小売価格］

MAGIC SPEED 5：1万9800円

METASPEED RAY：3万3000円

METASPEED SKY TOKYO：2万9700円

METASPEED EDGE TOKYO：2万9700円

SUPERBLAST 2：2万4200円

NOVABLAST 5：1万6500円

MEGABLAST：2万7500円

SONICBLAST：2万2000円

（すべて税込）

［発売日］11月6日（木）から順次

アシックス＝https://www.asics.com/jp/ja-jp