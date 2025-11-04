「大谷やっぱり群を抜いた畜生で大好き」大谷翔平が使用した楽曲に反響！ 「ほんま草」「好感度あがる」
ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手は11月4日、自身のInstagramを更新。ラッパーをあおる投稿に注目が集まっています。
トロント・ブルージェイズとのワールドシリーズの最中には、ブルージェイズを応援していたドレイクさんが、「（ブルージェイズの投手）イェサベージはもうダッグアウトのボスのところに行っているよ笑」という文を英語で添え、大谷選手の空振りの瞬間をInstagramに投稿するなど“あおり”を見せており、今回の大谷選手の投稿はそれに対抗したものと思われます。
【実際の投稿】大谷翔平、ドレイクをあおり返す!?
「ラッパーのマインド」大谷選手は英語で「ありがとうLA」とつづり、パレードやセレモニーでの楽しげな写真に、アメリカ・カリフォルニア出身のラッパー、ケンドリック・ラマーさんの楽曲『Not Like Us』を添えて投稿しました。この曲は、ラマーとカナダ出身のラッパー・ドレイクさんとの間で繰り広げられた歌詞による応酬（ビーフ）の過程で生まれたもので、ドレイクさんを皮肉る内容として知られています。
ネット上では「大谷やっぱり群を抜いた畜生で大好き」「もし意図してるなら大谷、ラッパーのマインドでほんま草」「この曲流すのわかってるわ」「ちゃんとビーフ理解してかましてて好感度あがる」といった声が上がりました。
他の選手も“あおり”返しをラマーさんとドレイクさんのビーフを引用した選手は他にもいます。セレモニーでスピーチしたキケ・ヘルナンデス選手は、ドレイクさんの楽曲『Big Rings』の「I got a really big team」「And they need some really big rings」をもじって「For this really big team,that has a lot of really big rings」（この偉大なチームの為にたくさんの偉大なリングを）とスピーチしています。王者となったドジャースの選手だからこそ放つことができる言葉ですね。来シーズンも、この勢いを維持したまま進めるのか、注目したいところです。
(文:勝野 里砂)