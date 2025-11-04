MAZZEL新曲、AAA「愛してるのに、愛せない」との共通点が話題沸騰「MVに既視感あると思ったら」「10年の時を経て繋がった」
【モデルプレス＝2025/11/04】8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）が、2025年11月3日にシングル「Only You」を配信リリースした。グループのプロデューサーを務めるSKY-HI（スカイハイ）が所属するAAAのシングル「愛してるのに、愛せない」（2015年9月16日発売）との共通点が話題を集めている。
【写真】AAAをオマージュ？BMSGグループ新曲
「Only You」はMAZZELのNAOYA（ナオヤ）と龍宮城の冨田侑暉がW主演を務める日本テレビ系ドラマ「セラピーゲーム」（10月29日スタート／毎週水曜24時59分〜）のエンディングテーマ。本楽曲のミュージックビデオにはメンバー全員が1つの部屋に集結するシーンが登場するが、AAAの「愛してるのに、愛せない」のミュージックビデオにも同様のシーンがあり、椅子の配置や部屋も同じであることがわかる。またSKY-HIが作詞に参加した「Only You」のサビの歌詞には「愛してるのに 愛せない」というフレーズがあり、2曲の繋がりを感じさせる。
この2曲の共通点を受け、ファンからは「MVに既視感あると思ったらそういうことだったんだ」「泣ける」「オマージュ？」「部屋が一緒で椅子の位置も同じ」「10年の時を経て繋がったのやばい」「壮大な物語みたい」といった声がSNSで飛び交っている。（modelpress編集部）
◆MAZZEL「Only You」とAAA「愛してるのに、愛せない」の共通点
◆「Only You」と「愛してるのに、愛せない」の共通点にファンが反応
