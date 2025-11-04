6速MTも設定！ マツダ「“新”MAZDA3」に注目！ 250馬力の「爆速ターボ」などグレードは全部で6種類！ 臨場感たっぷりの音響を楽しめる米国最新仕様車とは？

「ファミリア」の系譜を受け継ぐコンパクトカー

マツダの北米法人が2025年8月19日に、Cセグメントモデル「マツダ3」の2026年モデルを発表しました。

マツダ3は2003年に「アクセラ」という名称で登場した世界戦略車です。それ以前は「ファミリア」（1963年〜2003年）として9世代にわたり展開されてきたコンパクトカーの系譜を受け継いでいます。

最新の「MAZDA3」米国モデルとは

現在販売されているモデルは2019年に登場した世代で、初代アクセラから数えると4代目に相当します。5ドアハッチバックと4ドアセダンという2種類のボディタイプが用意されています。

北米仕様のマツダ3には、2.5リッター直列4気筒ガソリンエンジンが搭載されています。このエンジンには自然吸気タイプ（最高出力186馬力）とターボタイプ（最高出力250馬力）の2種類があります。

トランスミッションは基本的に6速ATが組み合わされ、駆動方式は前輪駆動（FWD）が標準となっています。ただし、一部のグレードでは6速マニュアルトランスミッション（MT）や4輪駆動（AWD）も選択できます。

2026年モデルでは、グレード構成が見直され、装備内容も充実しました。最も注目すべき変更点として、理想的な音響を追求した8スピーカーシステム「マツダ・ハーモニック・アコースティックス」が全車に標準装備されるようになりました。

2025年モデルではエントリーグレードのスピーカー数は6基でしたが、2026年モデルからはすべてのグレードで臨場感のある音響効果を楽しむことができるようになります。

グレード構成は「2.5S」「2.5Sセレクトスポーツ」「2.5Sプリファード」「2.5Sカーボンエディション」「2.5Sプレミアム」「2.5ターボプレミアムプラス」の6種類で、2025年モデルにあった「2.5カーボンターボ」は廃止されています。

ボディカラーについては、従来通りソウルレッドクリスタルメタリックやマシーングレーメタリックなど計5色が用意されています。

価格はハッチバックが2万5550ドル（約389万円）から、セダンが2万4550ドル（約374万円）からとなっており、2025年モデルと比較すると約400ドルの価格上昇となっています。