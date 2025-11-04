日本維新の会・藤田文武共同代表が４日、国会内で会見を開き、自身の公金環流疑惑について説明した。

共産党機関紙「しんぶん赤旗」日曜版によると、藤田氏側が２０１７年６月〜２４年１１月に自身の公設第１秘書の会社に約２０００万円を支出・その会社が同秘書に年７２０万円の報酬を支払っていたという。同紙は２０００万円のうち９割以上の約１９６５万円が公金から支払われていたとし、「身内への税金還流」と指摘していた。

藤田氏は赤旗の記事について「悪質な印象操作」と断じ「短期間の要求された期日で返答したが、回答内容はほとんど好意的に反映されなかった。記事は恣意的に作られたもの」と非難。「週刊文春並びにそれに類推する週刊誌以外に、そういう取材手法を受けたことはない」と述べた。

さらに「赤旗は公平性を重視するような報道機関ではありません。共産党のプロパガンダ紙であるとは認識している」と断言。「非課税である事業をされている政治活動です。つまり公平な報道でなく、共産党の政治的主張」と強調し「共産党さんに何回も質問されて答える義務はない」と切り捨てた。また「しんぶん赤旗は共産党の部門だから、そういう人がピンポン、ピンポン来る。身体に危害を及ぼすと危機感を覚えるのは普通」とまで話し、「今後は共産党及び赤旗の質問状には一切返答しない」と対立感情をあらわにした。

また藤田氏は、この件を報じた赤旗の記者の名刺を自身のＸでさらしたことについて「個人名で質問状が来ている。返答にも『適切に反映されない場合には公開させてもらいます』と書いて、それに『公開しないでくれ』という問い合わせもいただいていないので公開した」と説明。赤旗側からは、名刺画像公開の削除と謝罪を求める申し入れをされていたが「携帯電話もメールアドレスも消している。それ以外の番号は公開情報です」と正統性を主張した。

藤田氏の会見後、共産党の小池晃書記局長も会見した。名刺画像掲載について「きょう藤田さんは『情報消しているから問題ない』と言っていたが、掲載されていた会社の電話番号は公開していないもの」と反論。赤旗についても「スクープをきちんと出している報道機関だ」と主張した。