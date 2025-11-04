遊撃のレギュラー奪取を目指す伊藤琉偉が、秋季キャンプ３日目の打撃練習で３連発のサク越えを披露し、首脳陣に猛アピールした。

今季は８７試合に出場し、そのうち７０試合で遊撃手を務めた背番号６７。この日の午前中に行われたフリーバッティングで打席に入ると、左翼への３連発を含む計４発のサク越えを放って存在感を発揮した。「（１０月に出場した）フェニックスリーグで打撃に迷いが出てしまったので、昨年の秋季キャンプと今年の春先にやったことを思い出しながら取り組んだ。ちょっとずつ良い感じになってきている」。３連発に思わず池山隆寛監督も「すごい！」とうなった。

３日には指揮官が遊撃のレギュラー争いについて言及し、「長岡と内山で争ってくれれば、伊藤もうかうかしていられない」と競争を期待した。その言葉を受け、伊藤は２人のライバルを「強敵」と表現。「周りはあまり見ないようにして、自分のやることをやって、負けないようにしていきたい。『自分がレギュラーを取るんだ』と人一倍強い気持ちを持ってやっていきたい」と強く意気込んだ。