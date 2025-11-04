大谷翔平、優勝パレード投稿のBGMに“あの曲”を選曲 「大谷アンサーエグい」と話題に
ロサンゼルス・ドジャースのワールドシリーズ優勝を受け、大谷翔平選手が自身のインスタグラムに投稿した優勝パレードの模様が注目を集めている。ファンの間で特に話題となっているのは、投稿に使用されたBGMの選曲だ。
【動画】BGMは「Not Like Us」！大谷翔平が公開した優勝パレードの写真＆動画
大谷選手がパレードの熱狂的な模様に合わせて選んだのは、ラッパーのケンドリック・ラマーによる楽曲「Not Like Us」。この曲は、ケンドリックが長年のライバルであるラッパーのドレイクを批判した曲として知られている。
今回のワールドシリーズでは、ドジャースがトロント・ブルージェイズを破って優勝を飾った。ドレイクはそのブルージェイズの熱烈なファンとして知られ、シリーズ期間中には自身のSNSで大谷やドジャースを挑発するような投稿も行っていた。そうした流れの中で、大谷が「Not Like Us」をBGMに選んだことに対し、ファンの間では「完璧なカウンター」「大谷アンサーエグい」「大谷vsドレイクとか想像すら出来なかった」といった声が広がっている。なお、ドジャースの公式Xアカウントでも、優勝直後に「THEY STILL NOT LIKE US（彼らはやはり私たちとは違う）」との投稿が行われていた。
大谷の真意は明かされていないものの、「これを観たドレイクの反応を期待しちゃう」といった声も上がっており、ドレイクの今後の動向にも注目が集まっている。
