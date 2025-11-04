°¤Éô·»Ëå¡¢±ÊÀ¥¤éÂåÉ½¤ËÁª½Ð¡¡½ÀÆ»GSÅìµþÂç²ñ¡¢³ÑÅÄ¤ÏÆþ¤é¤º
¡¡Á´ÆüËÜ½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¤Ï4Æü¡¢¶¯²½°Ñ°÷²ñ¤Ç¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÅìµþÂç²ñ¡Ê12·î6¡¢7Æü¡¦ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë¤ÎÂåÉ½¤ò·èÄê¤·¡¢¤È¤â¤Ë¸ÞÎØ2Ï¢ÇÆ¤ÇÃË»Ò66¥¥íµé¤Î°¤Éô°ìÆó»°¤È81¥¥íµé¤Î±ÊÀ¥µ®µ¬¡¢½÷»Ò52¥¥íµé¤ÇÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¤Î°¤Éô»í¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Ç¤ÏÃË»Ò90¥¥íµé¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÂ¼Èø»°»ÍÏº¡¢100¥¥íÄ¶µé¤ÎÀÆÆ£Î©¡¢60¥¥íµé3°Ì¤Î±Ê»³Îµ¼ù¡¢½÷»Ò78¥¥íÄ¶µé¤ÎÁÇº¬µ±¤âÁª½Ð¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷»Ò48¥¥íµéÇÆ¼Ô¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¤ÏËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯6·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¼Ô¤«¤é¤ÏÃË»Ò¤ÇÂ¼Èø¡¢±Ê»³¡¢66¥¥íµé¤ÎÉð²¬µ£¡¢½÷»Ò¤Ï°¤Éô»í¡¢63¥¥íµé¤Î²Å½Å½Õ³ò¡¢70¥¥íµé¤ÎÅÄÃæ»ÖÊâ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£