読売新聞社は４日、「読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））」で年１回の構成銘柄の入れ替えを２８日の取引時間終了後に行うと発表した。

今年３月２４日に指数の算出・公表を始めて以降、定期入れ替えは初めて。キオクシアホールディングスとＪＸ金属が加わる一方、コーセーなど３社が除外され、構成銘柄数は３３３社となる。１２月１日の取引から適用する。

既存の銘柄を一定の基準で残しつつ、新たに売買代金や浮動株時価総額が伸びた銘柄を組み入れる。基準を満たす企業を採用し、基準外となった企業を機械的に外す仕組みとなる。入れ替えの前後で株価指数の連続性は保たれる。

入れ替えに合わせ、同じ日程で四半期ごとの「ウェート調整」も行う。３３３は構成する全銘柄の値動きを約０・３％ずつ等しく反映する「等ウェート」という算出方法を採用している。ウェート調整では、それぞれの株価変動に伴うずれを調整しておおむね等しい構成比率に戻す。

読売３３３は、バブル景気前の１９８５年１１月末を起点に１万円で計算を始めている。公表を始めた３月２４日の終値は３万５５０７円だった。今月４日の終値は公表開始時より１７％高い４万１６８０円と最高値圏で推移している。