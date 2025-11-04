４日のＴＢＳ「バナナサンドＳＰ」には、Ａぇ！ ｇｒｏｕｐの佐野晶哉がゲスト出演した。

人気企画「ハモリ我慢」に挑戦する前に、バナナマンの設楽統が佐野の経歴について説明。子供時代にミュージカル「ライオンキング」でヤングシンバを演じていたことや、音楽系の大学に通っていたことが明かされた。

学校での授業について、佐野は「作詞作曲とか勉強してて、声楽も勉強してますし、普段授業で全然知らん曲の楽譜を配られて、その新曲をドレミで歌うっていうわけわからん授業あるんで、ハモリ我慢どころじゃないです。自分でああいうハモリパート書いたりしますから」と自信満々だった。

続いて、設楽にお風呂のエピソードを振られると「風呂好きでライブとかでカラダ疲れた時は長風呂したくて、湯船つかるんですけど、時間もったいなく感じて、湯船でいつもご飯食べてます。シャンプーしたり、体洗ったりしながらウーバーで宅配頼んで、カラダ洗い終わったくらいで届くんですよ。定食とか寿司とか食べてます」と、まさかの習慣を告白。共演者たちはみんなが「えぇっ？！」と驚きの声を上げ、騒然となった。

湯船につかりながら食事をし「（湯船に入っているのは）１時間くらいっすね。３０分、４０分でゆっくりご飯食べて、歯ブラシして、上がってみたいな感じです」とさらり語ったが、共演の信子には「経歴以外ギリ愛せないかも」とつっこまれていた。