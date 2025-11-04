平野紫耀（28）神宮寺勇太（28）岸優太（30）の3人によるグループNumber＿iが3日、東京ドームで行われた「MUSIC EXPO LIVE 2025」に出演し、大トリを務めて盛り上げた。

ビジョンにグループ名とアイコンが大きく映し出され、3人が登場すると大歓声が巻き起こった。1曲目ではデビュー曲「GOAT」を披露。サングラス姿で登場した平野は「まだまだ楽しい時間にしようぜ」と呼びかけ「楽しんでんのか！？ 声が聞こえない！」とあおった。

その後も「未確認領域」「i−mode」など全7曲を披露して沸かせた。MCではメンバーそれぞれで意見が割れた際の対応について明かし、神宮寺は「けんかみたいにはならないですが、3人でとことん話し合います。最後はやっぱり岸くんに『ご采配を』と言って決めてもらいます」。岸は「かなり盛ってます」と笑いつつ「3人で話し合ってから決めていますよ」と明かしていた。

公演にはTOMORROW X TOGETHERやENHYPEN、CORTIS、4EVE、HANA、BE：FIRST、KiiiKiiiら日韓の男女グループを中心に人気アーティストが集結。芸能事務所アソビシステムの女性アイドルプロジェクト「KAWAII LAB．」からFRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETの4組も出演し、トップバッターを務めて盛り上げた。司会は南海キャンディーズの山里亮太が務めた。

抜粋された公演の模様は12月12日午後10時半からNHK総合で放送されるほか、同20日にはBSP4K、来年1月3日にはBSでも拡大版が放送予定となっている。