¥Ú¡¼¡¦¥Ñ¡¼»ÒÉ×ºÊ¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¸ø±é¡¡ÌøÄâ»ÔÇÏ¤¬¡ÖÉ¶À±¸¼ÈÙ¡×¤òÇ®¾§
9·î¤ËÅÔÆâ¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬²Ð»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥ÈÎÓ²È¥Ú¡¼¡Ê83¡Ë¥Ñ¡¼»Ò¡Ê77¡ËÉ×ºÊ¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¸ø±é¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¥Ú¡¼¡¦¥Ñ¡¼»Ò¡¡Í»Ö±þ±çÃÄ¤Î½¸¤¤¡¡Âç±é·ÝÂç²ñ¡×¤¬4Æü¡¢Åìµþ¡¦ÉÊÀî¶è¤Î¤¤å¤ê¤¢¤ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÎÓ²È¤¿¤¤Ê¿¡Ê60¡Ë¤é·ÝÇ½³¦¤ÎÃç´Ö¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
Íî¸ì²È¤ÎÌøÄâ»ÔÇÏ¡Ê63¡Ë¤ÏÍî¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»°ÇÈ½ÕÉ×¤ÎÄ¹ÊÔ²ÎÍØÏ²¶Ê¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ÖÉ¶À±¸¼ÈÙ¡×¤òÇ®¾§¤·¤¿¡£Ä¹¤¤²Î¾§¤¬¤ä¤Ã¤È½ªÎ»¤·¤¿¤È¡¢¤¿¤¤Ê¿¤é¤¬Âµ¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤ë¤ÈºÆ¤Ó²Î¤¤½Ð¤·¡¢¤¿¤¤Ê¿¤¬¤º¤Ã¤³¤±¤ë¤³¤È3²ó¡£»ÔÇÏ¤â¡Ö½ª¤ï¤é¤Í¤¨¤ó¤À¤è¡¢¤³¤ì¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é²Î¤¤¤¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£
´äºê¹¨Èþ¡¢¥Æ¥ê¡¼°ËÆ£¡¢¾¾Â¼Ë®ÍÎ¤é¤â»²²Ã¤·¤¿¡£10·î20Æü¤ËÀõÁð¤Ç¤â³«ºÅ¤·¤¿Âè2ÃÆ¡£