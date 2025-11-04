投手転向から4年。来シーズンの契約更改に臨みました。

【写真を見る】中日ドラゴンズ 根尾昂投手(25) 来シーズンの契約更改 200万円ダウンの1050万円でサイン ｢結果を出して認められるように｣

ことし、プロ入り7年目となる岐阜県飛騨市出身の根尾昂投手（25）。

2022年に野手からピッチャーに転向し、今シーズンは1軍の試合に4試合登板。5月の本拠地バンテリンドームでの登板では、自己最速を更新する155キロをマークしたものの、防御率7.94でチームの期待に応えることができず、シーズンの大半を2軍で終えました。

来シーズンこそは飛躍の年にしたい根尾投手、200万円ダウンの1050万円でサインです。



（根尾投手）

「長く1年間一軍にいられるように、まずアピールして、結果を出して認められるように取り組んでいきたい」

4日に契約更改をした選手は以下の通りです。



・石橋康太選手 1060万円（-90万円）

・根尾昂投手 1050万円（-200万円）

・有馬惠叶投手（ありま・けいと）540万円（現状維持）

（※金額は推定）