【義母のスパイ、正体は！？】玄関口で誰かと親しげに話す義母。相手は…？＜第14話＞#4コマ母道場
自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？ 愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。
第14話 義母と仲良しなの？
【編集部コメント】
どうやらツカサさんは、自身の姑の代わりにお義母さんへの用事で訪れたようですね。お義母さんと楽しそうに談笑するツカサさん。昔からの知り合いであればごく普通の光景ではありますが……。あれ？ チヒロさんは少しショックを受けた様子で、2人を見つめています。チヒロさん、何にそんなに驚いたのでしょうか……？ そしていったい何がそんなにショックなのですか……？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
