【義母のスパイ、正体は！？】玄関口で誰かと親しげに話す義母。相手は…？＜第14話＞#4コマ母道場

自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？　愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。

第14話　義母と仲良しなの？



【編集部コメント】

どうやらツカサさんは、自身の姑の代わりにお義母さんへの用事で訪れたようですね。お義母さんと楽しそうに談笑するツカサさん。昔からの知り合いであればごく普通の光景ではありますが……。あれ？　チヒロさんは少しショックを受けた様子で、2人を見つめています。チヒロさん、何にそんなに驚いたのでしょうか……？　そしていったい何がそんなにショックなのですか……？

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・石井弥沙