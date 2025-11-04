¡ÖÉ¡¥Ô¤·¤Æ¤ë¡Ä¡©¡×¸µÝ¯ºä46¥á¥ó¥Ð¡¼à·ãÊÑ¥Ó¥¸¥åá¡Ö¥¤¥±¥á¥ó²á¤®¤Æ¥«¥Ã¥±¡¼¤Ê!¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬ºäÆ»¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÁÄ!¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á
¡ÖºäÆ»·Ï¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÁÄ¡×¤¬à·ãÊÑ¥Ó¥¸¥åáÈäÏª
¡¡¸µÝ¯ºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÚÀ¸¿ðÊæ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£à·ãÊÑá¤Ö¤ê¤¬È¿¶Á¤ò¤è¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¹¥Í¡¼¥¯¥Ð¥ó¥°¥ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤¹¤®¤Æµ¤¤Å¤±¤ÐËèÆü¤Ä¤±¤È¤ë¼ê¤Î¹Ã¤Ë¤Ä¤±¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¡ª¡×¤È±¦¼ê¤Ë¤Ä¤±¤¿¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥Ð¥ó¥°¥ë¤òÈäÏª¡£¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤ÎàÉ¡¥Ô¥¢¥¹áÉ÷¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖºÇ¶á¤ÏÅß´Ø·¸¤Ê¤¯¥¢¥¤¥¹¤È¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Îº¹¤·¿§¤Ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÅÚÀ¸¤Á¤ã¤ó¤Î¥»¥ó¥¹¹¥¤¤À¤Ê¤¡¡×¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹♡¡×¡Ö¤¨¡¢ÅÚÀ¸¤Á¤ã¤óÉ¡¥Ô¤·¤Æ¤ë¡Ä¡©¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó²á¤®¤Æ¥«¥Ã¥±¡¼¤Ê!¡×¡Ö½÷¶¸¤ï¤»¤¹¤®¤Æ¤Þ¤»¤ó¡©¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬ºäÆ»¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÁÄ!¡×¡ÖÄ¶¥¤¥«¤¹!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£