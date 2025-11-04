【台風情報】日本の南にダブル台風発生へ 台風25号は勢力を増し最大瞬間風速60メートルに ”台風のたまご”熱帯低気圧はあすにも台風に 気象庁発表データで今後の進路と勢力を見る
台風第25号(カルマエギ)
2025年11月04日18時45分発表
04日18時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ 強い
存在地域 スル海
中心位置 北緯10度20分 (10.3度)
東経121度20分 (121.3度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 65 km (35 NM)
15m/s以上の強風域 全域 165 km (90 NM)
05日06時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯11度30分 (11.5度)
東経119度30分 (119.5度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 75 km (40 NM)
暴風警戒域 全域 165 km (90 NM)
05日18時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯12度20分 (12.3度)
東経117度05分 (117.1度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
予報円の半径 105 km (57 NM)
暴風警戒域 全域 210 km (115 NM)
06日15時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯13度20分 (13.3度)
東経111度55分 (111.9度)
進行方向、速さ 西 30 km/h (15 kt)
中心気圧 955 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (120 kt)
予報円の半径 185 km (100 NM)
暴風警戒域 全域 310 km (170 NM)
07日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 ラオス
予報円の中心 北緯15度00分 (15.0度)
東経107度05分 (107.1度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 998 hPa
最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 220 km (120 NM)
08日15時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ラオス
予報円の中心 北緯15度20分 (15.3度)
東経105度50分 (105.8度)
進行方向、速さ 西 ゆっくり
中心気圧 1004 hPa
予報円の半径 280 km (150 NM)
■熱帯低気圧はあすにも台風に
熱帯低気圧 b
2025年11月04日19時05分発表
04日18時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 カロリン諸島
中心位置 北緯8度35分 (8.6度)
東経144度10分 (144.2度)
進行方向、速さ 西 30 km/h (16 kt)
中心気圧 1004 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
05日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 カロリン諸島
予報円の中心 北緯9度25分 (9.4度)
東経143度05分 (143.1度)
進行方向、速さ 北西 ゆっくり
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
06日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 マリアナ諸島
予報円の中心 北緯11度20分 (11.3度)
東経141度30分 (141.5度)
進行方向、速さ 北北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 994 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 200 km (110 NM)
07日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯13度05分 (13.1度)
東経138度20分 (138.3度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
08日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯14度25分 (14.4度)
東経134度10分 (134.2度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
暴風警戒域 全域 370 km (200 NM)
09日15時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯16度00分 (16.0度)
東経128度10分 (128.2度)
進行方向、速さ 西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 440 km (240 NM)
暴風警戒域 全域 490 km (265 NM)