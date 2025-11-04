TUY

台風第25号(カルマエギ)
2025年11月04日18時45分発表

【台風情報】日本の南にダブル台風発生へ　台風25号は勢力を増し最大瞬間風速60メートルに　"台風のたまご"熱帯低気圧はあすにも台風に　気象庁発表データで今後の進路と勢力を見る

04日18時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    強い
存在地域    スル海
中心位置    北緯10度20分 (10.3度)
東経121度20分 (121.3度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 65 km (35 NM)
15m/s以上の強風域    全域 165 km (90 NM)

05日06時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯11度30分 (11.5度)
東経119度30分 (119.5度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧    970 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (100 kt)
予報円の半径    75 km (40 NM)
暴風警戒域    全域 165 km (90 NM)

05日18時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯12度20分 (12.3度)
東経117度05分 (117.1度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    965 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速    55 m/s (105 kt)
予報円の半径    105 km (57 NM)
暴風警戒域    全域 210 km (115 NM)

06日15時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯13度20分 (13.3度)
東経111度55分 (111.9度)
進行方向、速さ    西 30 km/h (15 kt)
中心気圧    955 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (120 kt)
予報円の半径    185 km (100 NM)
暴風警戒域    全域 310 km (170 NM)

07日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    ラオス
予報円の中心    北緯15度00分 (15.0度)
東経107度05分 (107.1度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    998 hPa
最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    220 km (120 NM)

08日15時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    ラオス
予報円の中心    北緯15度20分 (15.3度)
東経105度50分 (105.8度)
進行方向、速さ    西 ゆっくり
中心気圧    1004 hPa
予報円の半径    280 km (150 NM)

■熱帯低気圧はあすにも台風に

熱帯低気圧 b
2025年11月04日19時05分発表

04日18時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
中心位置    北緯8度35分 (8.6度)
東経144度10分 (144.2度)
進行方向、速さ    西 30 km/h (16 kt)
中心気圧    1004 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

05日18時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
予報円の中心    北緯9度25分 (9.4度)
東経143度05分 (143.1度)
進行方向、速さ    北西 ゆっくり
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    130 km (70 NM)

06日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    マリアナ諸島
予報円の中心    北緯11度20分 (11.3度)
東経141度30分 (141.5度)
進行方向、速さ    北北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧    994 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    200 km (110 NM)

07日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯13度05分 (13.1度)
東経138度20分 (138.3度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    992 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    260 km (140 NM)

08日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯14度25分 (14.4度)
東経134度10分 (134.2度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    330 km (180 NM)
暴風警戒域    全域 370 km (200 NM)

09日15時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯16度00分 (16.0度)
東経128度10分 (128.2度)
進行方向、速さ    西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
予報円の半径    440 km (240 NM)
暴風警戒域    全域 490 km (265 NM)