意味深なティザー動画公開にスコッティ・キャメロンの米国ファンは「ZTか」と大喜び
米国スコッティ・キャメロン及び、日本のタイトリストが気になるティザー動画をSNSに投稿した。「デザインは進化し続ける。フィーリングはそのままに。」とのコメントを添え、シャフト先端がヘッドに挿入される様子をアップで映し出す動画を投稿。
【画像】直近で発表されたばかりの限定モデル『Studio Xperimental Limited』はこんなデザイン
ちょうどアライメントマークの後ろ側に挿入される映像に見えるため、世界中の英語圏のキャメロンパター好きが「ついにゼロトルクを出すのではないか？」と予想し、下記のようにこぞって興奮の投稿。 「スコッティのLAB???」「ZT スコッティが登場?」「ゼロトルク、レッツゴー」「ZTTTTTTTT、すでにカートに入っています!」「時間の問題だった??」「ゼロトルク スコッティ？ついにゼロトルク スコッティが登場か？」「できるだけ早くこれをテストする必要があります?」「待ちに待った瞬間」 などと、SNSでは早くも盛り上がりを見せているが、「本当にゼロトルクなのか？」は未知数で、同社からの正式発表を待たねばならない。まずは世界のキャメロンパター愛用プロの動向をチェックし、続報が届き次第お伝えする。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
意味深なティザー動画公開にスコッティ・キャメロンの米国ファンは「ZTか」と大喜び
米国スコッティ・キャメロン、スティールグレーの『Studio Xperimental Limited』パター限定2モデルを発表
佐藤大平、アイアンは“先輩”松山英樹のひと言がきっかけ 1W割れのアクシデントを乗り越えて初V【勝者のギア】
シャフト真っすぐで違和感もゼロ!? オデッセイの順回転・ゼロトルク『Square 2 Square TRI-HOT』パター、11月7日デビュー
ヒールシャフトなのにライ角バランス！ L.A.B. GOLF『OZ.1i HS』がついにクリアな視界を手に入れた
【画像】直近で発表されたばかりの限定モデル『Studio Xperimental Limited』はこんなデザイン
ちょうどアライメントマークの後ろ側に挿入される映像に見えるため、世界中の英語圏のキャメロンパター好きが「ついにゼロトルクを出すのではないか？」と予想し、下記のようにこぞって興奮の投稿。 「スコッティのLAB???」「ZT スコッティが登場?」「ゼロトルク、レッツゴー」「ZTTTTTTTT、すでにカートに入っています!」「時間の問題だった??」「ゼロトルク スコッティ？ついにゼロトルク スコッティが登場か？」「できるだけ早くこれをテストする必要があります?」「待ちに待った瞬間」 などと、SNSでは早くも盛り上がりを見せているが、「本当にゼロトルクなのか？」は未知数で、同社からの正式発表を待たねばならない。まずは世界のキャメロンパター愛用プロの動向をチェックし、続報が届き次第お伝えする。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
意味深なティザー動画公開にスコッティ・キャメロンの米国ファンは「ZTか」と大喜び
米国スコッティ・キャメロン、スティールグレーの『Studio Xperimental Limited』パター限定2モデルを発表
佐藤大平、アイアンは“先輩”松山英樹のひと言がきっかけ 1W割れのアクシデントを乗り越えて初V【勝者のギア】
シャフト真っすぐで違和感もゼロ!? オデッセイの順回転・ゼロトルク『Square 2 Square TRI-HOT』パター、11月7日デビュー
ヒールシャフトなのにライ角バランス！ L.A.B. GOLF『OZ.1i HS』がついにクリアな視界を手に入れた