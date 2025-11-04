大河『豊臣兄弟!』石田三成役で出演の松本怜生、凛々しい和装＆スーツ姿披露に反響「カッコいい」「めちゃ似合ってる」
NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（2026年放送予定）に石田三成役で出演が決定している俳優の松本怜生（25）が3日、自身のインスタグラムを更新。前日に滋賀県長浜市石田町で開催された「〜生地で集う〜 石田三成祭」と近畿大学の大学祭「生駒祭」に参加したことを報告し、凛々しい和装姿でのイベントの様子やオフショットなどを披露した。
【写真】「カッコいい」「めちゃ似合ってる」イベントでの和服姿＆スーツ姿のオフショットを披露した松本怜生
松本は「先日、“石田三成祭2025”と“近畿大学 生駒祭”に参加させていただきました！」「石田三成426回忌法要に参列させていただき、石田町に集まった方々と共に、光成公の菩提を弔わさせていただきました。その後のトークショーでは皆さんが温かく迎えて下さったおかげで“豊臣兄弟!”にむけてのお話や光成公ゆかりの地について楽しくお話させていただくことが出来ました。本当にありがとうございます」などと報告し、イベントの様子のほか、私服姿で絶景を眺めるショットや、スーツ姿でのオフショットなどをアップ。
「これからまた大河ドラマにむけて頑張りたいと思います。“豊臣兄弟！”ぜひお楽しみに」と意気込んで投稿を締めくくった。
ファンからは「オン眉ヘアー凄い馴染んできた 和装もめちゃ似合ってる」「お疲れさまでした〜！着物もお似合いでカッコいい 豊臣兄弟楽しみにしてます!!!」「お着物すごく似合ってます」「髪を短くしたせいか、更にスタイル良くなった気が」「ハードな1日本当にお疲れ様でした お着物怜生くんとってもかっこよかったです!!スーツの怜生くんも見たかった〜」「着物もスーツも似合っててめっちゃカッコいい」などの反響が寄せられている。
