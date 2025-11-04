戦後80年「つなぐ、つながる」

特攻隊員として戦死した若者の家族は、戦後も後悔を胸に生きていました。

熊本城内に建つ護国神社。

境内の建物の地下にはあるものが保管されています。

管理する関係者に案内してもらいました。

地下に眠るのは熊本県出身者の戦争遺品です。

戦争遺品に詳しい多久善郎さん「今、こうやって分類して、いろいろな遺品を全部合わせると1500点ぐらい保管しています。これは結婚もせずに亡くなった自分の子どもを偲んでお母さまが奉納された花嫁人形。お嫁さんを貰ってほしいという願いが込めている」

遺影や軍服――これらは全て、戦後、遺族が寄贈したもので、それぞれに家族の思いが込もっています。

戦場に向かう前の最後の言葉

保管されている遺品の一つに、ある男性の遺書がありました。

戦争遺品に詳しい多久善郎さん「豊住和壽さんの遺書です。遺族が巻物で奉納されて、ご両親宛てと妹さん宛てになります」

豊住和壽さんは21歳の若さで帰らぬ人となりました。

戦場に向かう前の最後の言葉が遺書に記されています。

「天皇陛下の萬歳を三唱し、敵撃滅に征く」

「私の帯刀せし軍刀一振、和史に譲り渡す事に決心」

和壽さんは、まだ幼かった弟・和史さんに形見を残し、出撃したのです。

幼い弟に遺したもの

熊本市に住む豊住和史さん、82歳。

19歳離れた和壽さんの弟です。

和壽さんから託された軍刀は、今も自宅で大切に保管しています。

豊住和壽さんは1923年に熊本市中央区で生まれ、現在の済々黌高校に入学。

息子の成長と母の手記

当時の和壽さんについて、母・シズさんは、戦後発行された回顧録に記していました。

和壽さんの母・シズさんの手記から「何んとしても陸士、海兵への進学率の多い済々黌に入るんだ」

和壽さんは済々黌を卒業後、京都府の機関学校に入学し、海兵への道を歩みます。

機関学校から届いた和壽さんからの手紙には、その頃に生まれた和史さんを思いやる言葉が綴られていました。

「弟が生まれてうれしい」

豊住和史さん「弟ができたっていうことを連絡したけん、向こうから良かったって」

機関学校の卒業後は転属をするなどして、熊本への最後の帰省は、1944年11月3日のことでした。

――お兄さんと話したことは？

豊住和史さん「全然ないですよ。まだ生まれたばかり」

ただ、母・シズさんからは、和壽さんのことをよく聞いていました。

豊住和史さん「兄はもう頑張り屋でですね。魚屋だったから、魚の配達から集金から。勉強しながら。済々黌に行きながら」

そして、最後の帰省から2か月半後、和壽さんは人間魚雷と呼ばれる特攻兵器「回天」で出撃し、戦死しました。

落命した息子への思い

息子を戦地へと送り出した母親の胸の内が遺されています。

和壽さんの母・シズさんの手記から「最後にやっと私が言えた言葉は、安心して征っておいで――ただこれだけだった。決意を固めた息子に対し、なぜもっと母親らしい、いや、もっと人間らしい言葉がはなむけできなかったのか、私は自分のおろかさに泣きました」

豊住和史さん「戦争で亡くすということは、自分の子どもを亡くすことはやっぱり悲しいことですけんね」

戦後、母・シズさんは、息子への最後の言葉を長い間、悔やみ続けました。

豊住和史さん「母は、私が死なせた、戦争で死なせたんじゃないかと。悔やんでですね。泣きよったです」

「国のため」と言い残し、特攻で命を落とした兄。その本心はどうだったのか。

今となっては知る術がありません。

豊住和史さん「兄は立派だったと思いますよ。自分を犠牲にして国を守る家族を守るという」

それでも・・・

豊住和史さん「平和が一番ですから。戦争のない方がいい」

戦後80年、戦争の悲惨さと平和への思いは、残された家族に受け継がれています。