霧島市付近できのう3日、夕方からの3時間半で14回の地震が観測され、霧島市では最大震度4を観測しました。

普段、地震の少ない場所で相次いだ揺れに、不安が広がっています。

3日午後7時18分ごろ。小刻みに揺れる鹿児島空港のカメラ。地震の後、滑走路を点検する様子も見られました。

気象庁によりますと、霧島市付近を震源地とする地震で、震度4を霧島市で観測しました。警察や消防に被害の情報は入っていません。

霧島市付近ではこの地震を含む震度1から4までの地震を、3日午後5時半すぎから3時間半ほどの間に14回観測しましたが、きょう4日は観測していません。

地震から一夜明けて…

（記者）「鹿児島空港からおよそ400メートル離れたこちらのレンタカー店でも大きな揺れを感じたということです」

鹿児島空港向かいのレンタカー店でも3日夜…レンタカーのドライブレコーダーの映像から車が揺れているのが確認できます。

店は当時、営業中でしたが、客はおらず、車にも被害はなかったということです。

（デスティーノレンタカー 山ノ内譲さん）「この扉が、音が鳴るくらい揺れていた。どういった原因でこの地域でこういう地震が起きているのか疑問に思う、不安になるなと感じた」

いくつもの彫刻作品が並ぶ霧島市隼人町のアトリエです。作品が倒れるなどの被害はなく、胸をなでおろしていました。

（彫刻家 上床利秋さん）「アトリエの作品が大丈夫かなとは思いつつ、やっぱり気にはなって朝一番にやってきた。特に被害らしきものは気付かない、大丈夫で良かった。制作においても（地震の）備えをしないとと思い始めている」

