ASTERISM、「大人になること」をテーマにした新作アルバムリリース決定
3ピース・メタルバンドASTERISMが、4枚目となるオリジナルアルバム『Kick Down the Wall』を2026年1月14日（水）にリリースすることを発表した。
本作はバンドの原点に立ち返ったハードでストイックなインストゥルメンタル曲に加え、攻撃的なボーカル曲も収録。ASTERISMが掲げる新世代”マスメタル”の現在地を示す、エネルギーに満ちた1枚となっているとのこと。完全生産限定盤には48ページにおよぶスペシャルブックレットが付属。デザインされたメンバーのポートレイトが収録される。
さらに、Apple Watch「心臓からのメッセージ」CMソングとして話題の最新曲「Blink of Ray」のミュージックビデオがYouTubeで公開された。
■メンバーコメント
「このアルバムで、「大人になること」をテーマとして掲げています。
10代の頃、「子供」の頃から共に演奏してきたからこそ、周りからの見守られるような目線、「若いのに」演奏が上手だという見られ方、さまざまなコンプレックスから私たちの中に「壁」を見出しました。
私たち自身この数年で多くのことを経験し、10代の頃には芽生えなかった感情や、考えにぶつかるようになり、その葛藤やストレスを"Kick Down the Wall"という作品にぶつけました。
今の私たちだから書ける曲、出せる音を感じていただきたいです。」
＜リリース情報＞
ASTERISM
『Kick Down the Wall』
発売日：2026年1月14日（水）
品番：SECL-3285〜3286
価格：￥4500（税込）
形態：CD＋48Pブックレット仕様（完全生産限定盤）
https://ASTERISM.lnk.to/Kick_Down_the_Wall
＜ライブ情報＞
全国ツアー「ASTERISM Live Tour 2026 "Untitled"」
福岡：2026年1月17日（土）INSA
大阪：2026年1月24日（土）Yogibo META VALLEY
名古屋：2026年1月25日（日）ell.SIZE
東京：2026年2月1日（日）Spotify O-WEST
※共通：OPEN 17:30 / START 18:00
通常：￥5,500（税込・整理番号付・ドリンク代別）
VIP：￥8,500（税込・整理番号付・ドリンク代別）
チケット購入：https://l-tike.com/asterism/
Web Site https://asterism.asia/
