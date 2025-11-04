国会では4日から高市首相の所信表明演説に対する各党の代表質問が始まりました。立憲民主党の野田代表は、自民党の政治とカネの問題について「けじめがついたと考えるのか」と追及しました。

立憲民主党・野田代表

「政治とカネの問題について、決着がついたかのごとく人事を決められたことは大変遺憾です。決断と前進の前に信頼回復が必要ではないでしょうか。首相は、政治とカネの問題はけじめがついたとお考えでしょうか」

高市首相

「それぞれの議員が丁寧に真摯に説明責任を尽くしてきたものと考えております。ただ大切なことは、二度とこのような事態を繰り返さないということです。政治への信頼を損ねることになってしまいましたことにつきましては、心よりおわびを申し上げます」

一方、日本維新の会の藤田共同代表は与党として初めて代表質問を行いました。

日本維新の会・藤田共同代表

「議員定数削減を実現しようではありませんか。有言実行あるのみであります。高市首相に対しても、我が国の改革に向けた議員定数削減に対する決意をうかがいます」

高市首相

「自民党総裁の立場から申し上げれば、議員定数の削減は身を切る改革として重要な課題であると認識しており、合意書の内容を踏まえ、御党と共に取り組む決意です」

維新との合意書では、「1割を目標に衆議院議員定数を削減するため、いまの臨時国会で法案を提出し成立を目指す」としていて、高市首相は、各党との協議に前向きな考えを示しました。

代表質問のあと維新の藤田共同代表は、議員定数削減の法案の提出について、「自民党がひっくり返す、やる気がないとなれば、約束が違うとなるので、連立政権の信頼関係そのものに関わる」と述べ、一部に慎重な意見がある自民党内の動きをけん制しました。

5日は、連立を解消した公明党の斉藤代表のほか、国民民主党の玉木代表らが代表質問に臨む予定です。