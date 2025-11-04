¥É¥¸¥ãー¥¹Í¥¾¡¥Ñ¥ìー¥É¡¡È÷Á°»Ô½Ð¿È¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬´¿´î¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¡ªÉé¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¡ª
MLB¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬Í¥¾¡¥Ñ¥ìー¥É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥êー¥ºMVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿È÷Á°»Ô½Ð¿È¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î³¹¤¬´¿´î¤ËÊ¨¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¥´ー¥É¥¸¥ãー¥¹¡ª¡×
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î»Ô³¹ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Í¥¾¡¥Ñ¥ìー¥É¡£µåÃÄ½é¤Î¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ËÜµòÃÏ¤Ë³®Àû¤·¤¿Áª¼ê¤é¤ËÂç´¿À¼¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Í¥¾¡Êó¹ð²ñ¤Ë¤ÏÀ¤³¦À©ÇÆ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬ÀèÆ¬¤ÇÅÐ¾ì¡£
¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¡ªÉé¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¡ª¥Áー¥à¥á¥¤¥È¡¢¥³ー¥Á¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡ªI love Dodgers I love Los Angeles ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×
ºÇ½ªÀï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¡£»³ËÜÅê¼ê¤Ï¥Áー¥à¤Î4¾¡¤Î¤¦¤Á3¾¡¤òµó¤²¤ë»â»ÒÊ³¿×¤Î³èÌö¤Ç¥·¥êー¥ºMVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ë
¡Ö¤â¤¦¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë»þ´Ö¤¬²á¤®¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏºòÆü¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤ÆÄ«¤«¤é¥Ñ¥ìー¥É¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤ó¤Ç¤Þ¤¿Îý½¬´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
·ãÆ®¤òÀ©¤·¤¿»³ËÜÅê¼ê¡£¥Õ¥¡¥ó¤È´¿´î¤Î»þ¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ëµ¤»ý¤Á¤ÏÍè¥·ー¥º¥ó¤Ø¤È¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£