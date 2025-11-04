MAZZELが11月26日にリリースする4thシングルの表題曲「Only You」を先行配信。また、同曲のMVが公開された。

本楽曲は、好きな人との会えない時間や、好きだからこそ不安になってしまう恋愛の心情をエモーショナルに表現したミディアムバラードとなっており、メンバーのNAOYAがW主演を務めるドラマ『セラピーゲーム』（日本テレビ系）のエンディングテーマに起用されている。

MVでは、メンバー8人の感情のこもった演技とダンスで、儚くも美しい楽曲のもつ世界観を表現。振付にはNOPPO（s**t kingz）を起用。恋愛という共通のテーマに対して、8者8様の表現で向き合う姿はバラバラの個性／価値観をもつMAZZELならではのラブソング表現の形となっている。また、ドラマ『セラピーゲーム』のエンディングテーマでもあることから、NAOYAとW主演を務める冨田侑暉（龍宮城）も出演している。

また、本楽曲は制作にあたり「MAZZELをみているとなぜか当時のAAAメンバーのことを思い出した」というSKY-HIの言葉をきっかけに、いまの形となって楽曲が完成。MVにもAAAのオマージュシーンが登場する。

なお、本シングルはメンバーのSEITOが作詞作曲に参加した新曲「Trap」と、今年8月にデジタルリリースした「DANGER」を含む全3曲入り。初回限定盤には、収録楽曲のMVと舞台裏の特典映像のほか、ネームキーホルダーが封入される。UNIVERSAL MUSIC STORE盤ではマフラータオルが、MAZZEL official Fanclub “MUZEUM”会員限定販売では、40ページフォトブックに加え、アクリルスタンドとネームキーホルダーが封入。また、リリースにあわせて、2026年2月にはCD購入者を対象にした全国8都市での無料ミニライブの開催も決定。CD全形態に封入されるシリアルナンバーから応募可能となる。

＜MAZZEL メンバーコメント＞

■SEITO

「Only You」がついにリリースされました。自分が夢を目指すきっかけにもなった憧れのAAAさんの楽曲のリリックがサンプリングされていたり、MVでもとあるシーンがオマージュされています。実際にAAAさんが撮影されていた場所でも撮影することができて、何度も映像で観ていたあの場所に自分たちが立っている瞬間は、AAAさんから特別な想いを受け取った感覚で胸が熱くなりました。リスペクトを込めながら、誰かを想う切なさや儚さをMAZZELらしく表現し、一瞬一瞬を大切にした作品となっています。いろんな仕掛けがあるので、ぜひ何度も観ていただけると嬉しいです。

■NAOYA

「Only You」は僕がW主演を務めさせていただいているドラマ「セラピーゲーム」のエンディングテーマソングとなっていて、日髙さんが原作を全て読み制作してくださった楽曲です。いろいろな過去やトラウマを抱えながら、愛する人と出会い、愛によって過去の自分を肯定できるというセラピーゲームの世界観もしっかり感じられる楽曲となっております。特に、「もう誰にも笑わせない“好き”の形全部」という歌詞が、周りの目やいろんな偏見がいまだにあるなかで、2人だけの愛の形を必死に守ろうとしているのだろうなとすごく刺さりました。大きな愛を持っているMAZZEL8人が歌うことにすごく意味があると思うし、この曲を今の時代に歌えて本当に嬉しいです！いろいろな愛の形を肯定してくれるラブソングとなっているので、みなさんもぜひ共感していただけたら嬉しいです。たくさんの方に届きますように。

＜SKY-HI ステートメント＞

いつかMAZZELでやりたいと思っていたものが作れたと思っています。音楽史で語られることが少ないように感じる2010年代J-POPであり、美しいラブソングであり、2025年にMAZZELがやる意味があるもの、そして“自分だからこそ作れるもの”にもなったと思います。このような思考のきっかけになったドラマ制作チームや原作に関わる全ての方、そして自分の人生、足跡にも感謝しています。世の中の全ての愛の形に寄り添えますように。

＜BMSG Creative Lab 製作ノート＞

個性の異なるMAZZELメンバーの、8者8様に表現するラブソング。それが本作のテーマでした。

MV撮影にあたっては映像で8人それぞれの“らしさ”を余すことなく映し出すため、SKY-HIディレクションのもと、カメラ・リハーサルを実施。真摯に表現と向き合うMAZZELメンバーに対して、それぞれの魅力を引き出すための仕草や表情の魅せ方を直接アドバイスするなど、映像を通して彼らの個性をより伝えるための準備を尽くしました。

そうして完成したMAZZELの新たな側面を描き出すMUSIC VIDEOは、一瞬一瞬にMAZZELメンバーの色が、愛情が詰まったシーンの連続になっています。切り取るたびに異なる印象を抱かせてくれる8人の、あなたの心に響く一瞬の表情を、ぜひ見つけていただけると嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）