奥華子『THE FIRST TAKE』で披露した「変わらないもの」のパフォーマンス音源をリリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

奥華子が、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）で披露した「変わらないもの」のパフォーマンス音源を、「変わらないもの - From THE FIRST TAKE」として11月5日に配信リリースする。

■公開から約1ヵ月で550万回再生を突破

デビュー20周年の節目に『THE FIRST TAKE』に初登場を果たし、劇場版アニメーション『時をかける少女』挿入歌として広く知られる代表曲「変わらないもの」をピアノ弾き語りのスタイルで一発撮り。この映像は、10月10日に公開され、すでに550万回再生を超え話題になっている。また、オリジナルの「変わらないもの」も、まもなくストリーミング1億回再生に到達する。

劇場版アニメーション『時をかける少女』の細田守監督の新作映画『果てしなきスカーレット』が11月21日に公開を控えており、『時をかける少女』も日本テレビ系『金曜ロードショー』にて11月28日に放送が決定。奥華子の代表曲に改めて大きな注目が集まりそうだ。

奥華子は現在、デビュー20周年の全国弾き語りツアーを開催中。ツアーのフィナーレとなる2026年2月12日の東京・北とぴあ さくらホールでの公演も発表された。

■リリース情報

2025.11.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE「変わらないもの - From THE FIRST TAKE」

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

奥華子 OFFICIAL SITE

https://okuhanako.com/

■【画像】奥華子のアーティスト写真