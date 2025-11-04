Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が11月3日、自身のInstagramを更新。3日放送の冠番組『テレビ×ミセス』（TBS系）でのオフショットを公開し、初コラボの大塚愛も番組での感想を綴った。

大森はInstagramにピースサインの絵文字を載せ、楽屋や番組セットでポーズを決める自撮りオフショットを投稿。コントで着用した学ラン姿や、白ジャケットを脱いだ状態の黒ベストに蝶ネクタイ姿などを披露し、番組の余韻を共有した。コメント欄には「学ランも似合っている」「高校生にしか見えない」と学ラン姿への反響が寄せられている。

また、「プラネタリウム」でMrs. GREEN APPLEと初コラボを果たした大塚は、自身のInstagramに「『テレビ×ミセス』ありがとうございました！」と報告し、Mrs. GREEN APPLEの3人との写真を投稿。「『プラネタリウム』は発売からもう20年になりますが、“尺八をLIVEで生で”は今回が初めてで さらに弦も加わった豪華なバージョンに、藤澤さんの優しいピアノ、若井さんのかっこいいギター、そして大森さんの力ある声に重なって胸がいっぱいになりました 素敵な機会をありがとうございます」と番組での感動を綴り、大森と並んで歌うシーンや、白いロングスカートが印象的なこの日の衣装を公開している。

（文＝本 手）