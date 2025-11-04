岡山県早島町で職員の退職が相次いでいることなどを受け、町民の有志が今後の町政運営などに関する説明会の開催を求める要望書を提出しました。

早島町の佐藤町長を訪れたのは、町や議会の健全化を求める町民有志のメンバー7人です。要望書の提出は非公開で行われました。

早島町では職員の退職が相次いでいて、担当課によりますと、昨年4月からきょう(4日)までに15人が退職したということです。また、先月には副町長も健康上の都合で辞職を発表していることから、町民有志は・町政の現状と・今後の運営方針などに関する説明会の開催を要望しました。

（町議会健全化を求める町民有志 八木茂代表）

「いろんな問題が山積しています。早く不安を払しょくしたい。町長自らの声で（説明が）聞きたいと思っています」

（佐藤博文早島町長）

「町民のみなさんに不安を持たせるということは首長としてあまり好ましいことではないので、1つずつでも解決できるように努力していきたい」

佐藤町長は今後町議会にも相談したうえで、説明会の開催時期などについて検討するとしています。