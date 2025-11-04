今週末に長崎市内で行われる大規模イベント「Pokémon GOワイルドエリア：長崎」。

7日(金)～9日(日)までの3日間、開催されます。

イベント初日まであと3日。

長崎市内の宿泊施設は、ほぼ満室となっています。

（長崎旅館ホテル組合 塚島 宏明 副組合長）

「プレスがあった当日からお客様の予約が急増して、予約のスピードも非常に速かったことからも、ファンの方々の関心の高さがうかがえる。

宿泊施設の旅館組合のヒアリング、各種予約サイトを見ていると、11月8日(土)を中心に非常に高い稼働率」

塚島さんが副社長を務める「ホテル長崎」では、3日間とも満室ということです。

（長崎旅館ホテル組合 塚島 宏明 副組合長）

「長崎市内、広く様々なスポットでイベントが行われたり、スタンプラリー等で、地域を周遊する仕組みが取られている。長崎の魅力ある歴史、文化、おいしい食事に触れていただく機会も多くなると思う。精一杯おもてなしに努めたい」

外国人旅行客をメインターゲットとする民泊施設「おやど 紀伊国屋」でも…。

市内に17施設、あわせて43部屋ありますが、7日と8日はすべて満室ということです。

（ハウジングロビー 民泊チーム 鹿山 真由美さん）

「同時に予約が入るダブルブッキングを防ぐために、キャンセルが入っても一旦売り止めにしている。もっともっと、世界のいろんな国の人に来て（長崎を)楽しんでもらいたい」

日本中、世界中から参加するイベントに期待を膨らませていました。