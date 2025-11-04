King & Prince、映画をテーマにした7枚目アルバム『STARRING』のジャケット写真＆収録内容公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

King & Princeが、12月24日にリリースする7枚目アルバム『STARRING』のジャケット写真と収録内容が公開された。

前作に続き今作もコンセプト盤となっており、テーマは映画。King & Princeのふたりが、ファンだけでなく聴いてくれた人全員に楽しんでもらえるように、一からコンセプトを考えた。テーマが映画ということで、音だけでなく映像でもたっぷりと楽しめる作品となっている。

アルバムには、リード曲「Theater」含む新曲9曲と「HEART」「What We Got ～奇跡はきみと～」「I Know」の12曲が収録される。

また、STARRING盤の特典映像にはアルバムの特報すべてが収録され、初回限定盤Aには今作のテーマ曲である「Theater」のMVやBTSなどがを収録。初回限定盤Bにはバラエティ映像が収められる。

■リリース情報

2025.12.24 ON SALE

ALBUM『STARRING』

