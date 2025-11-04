広島県知事選挙の投開票まであと5日 各候補者の訴えは
任期満了に伴う広島県知事選挙の投開票まであと5日です。3日までの3連休、各候補の動きを追いました。
県知事選挙には、いずれも無所属・新人の3人が立候補しています。3連休最終日の3日。前の副知事・横田美香氏は、広島市中心部で街頭に立ち支持を訴えました。
■横田美香 候補
「若者減少対策として、産業の振興に加え、子育て環境の充実、医療の充実、教育の充実、しっかりと取り組んでまります」
■横田美香 候補
「手ごたえは日を追うごとに反応も良くなっているという感触はあります。でも、まだまだですね、特に若い人たちにも支持いただきたいと思っておりますので、しっかりと訴えてまいりたい。そして私を知っていただきたい」
「新日本婦人の会」県本部委員の猪原真弓氏。2日、広島市中心部の街頭に立ち、集まった支援者らを前に4期16年に及ぶ湯崎県政からの転換を訴えました。
■猪原真弓 候補
「誰も、どの地域も取り残さない。これをモットーに新しい広島県を私とともに改革していこうではありませんか」
4人の子どもを育てた経験を踏まえて掲げるのは、「暮らしと命を守る」政策です。「子ども医療費の助成拡充」や「学校給食の無償化」などを訴えています。
■猪原真弓 候補
「血の通った応援がくるので、とてもうれしい。勝てるかもしれないと思って頑張る」
サイエンス作家の大山宏氏。投票率の向上や核兵器廃絶の実現などを訴えます。
■大山宏 候補
「投票所に足を運んでください。私に投票してくれとは言いません。白票でもいいから投票に行って ください。お願いします」
終盤にさしかかった、17日間の選挙戦。投開票は11月9日です。