2025年10月22日（水）から、『ロイズ』直営店7店舗限定で、味わいをリニューアルしたソフトクリームが販売されています。

画像：株式会社ロイズコンフェクト

リニューアルされたのは、『ロイズ』オリジナルの『ソフトクリーム ミルク』と『ソフトクリーム チョコ』。

画像：株式会社ロイズコンフェクト

『ソフトクリーム ミルク』は、北海道産の生クリームと牛乳を使用した、ミルクの風味豊かなソフトクリームです。ミルクの濃厚な味わいをこれまでよりも感じられるよう、生クリームを増やしたレシピにリニューアル。甘さはすっきりと仕上げた、ミルクの風味を存分に楽しめる味わいです。※新千歳空港店はミルク味の取り扱いはありません。

画像：株式会社ロイズコンフェクト

『ソフトクリーム チョコ』は、カカオマスと数種類のチョコレートを配合することで、豊かなカカオ感とカカオが持つフルーティ感が織り重なる、絶妙な味わいに。ひと口ごとに広がるカカオの奥深い味わいに身も心もとろけるような、『ロイズ』自慢のソフトクリームです。

詳細情報

ソフトクリーム ミルク・ソフトクリーム チョコ

価格：1本 420円

販売店舗：東苗穂店 ・厚別西店 ・あいの里公園店 ・屯田公園店 ・西宮の沢店 ・上江別店 ・新千歳空港店

※コーンかカップを選べます。

※新千歳空港店はチョコ味のみの取り扱いです。

※ロイズタウン工場直売店のソフトクリームは種類・価格が異なります。

※ソフトクリームは機械洗浄のため、販売休止の場合があります。

北海道Likers編集部のひとこと

『ロイズ』のソフトクリームが、リッチなミルク感と、チョコレートの香り・コクをより楽しめる味わいにリニューアル！

『ロイズタウン工場直売店』では、限定のソフトクリームも味わうことができるので、食べ比べをしてみるのもおすすめですよ◎

文／北海道Likers

【画像・参考】【ロイズ】ソフトクリームがリニューアル！リッチなミルク感＆チョコレートの香り・コクをより楽しめる味わいに。 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。