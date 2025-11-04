Photo: 武者良太

軽くて扱いやすいから、ちいさなおててでも鳴らせるよ。

漫画「BLUE GIANT」には数々の泣けるシーンがありますが、2巻で兄貴がテナーサックスを買うシーンもその1つ。そしてBLUE GIANTを読んでいると、良質なアコースティック楽器は高いし、定期的なメンテナンスが必要だという現実もわかります。長年付き合っていくという覚悟がなければ買えません。

そこで注目したいのがプラ製管楽器の「Nuvo」です。丈夫で軽くて吹きやすく、しかもすべてのパーツがプラ素材のため防水性もある。そしてお安いといったうれしい特徴もあります。

バリエーションも豊富なんですよね。ボタン式で音漏れがしにくいリコーダーの「Recorder+」（2,980円前後）からはじめてフルート（Student Flute・2万7000円前後）やサックス（jSax・1万8000円前後）、ホルン（jHorn・約2万円）にステップアップ。演奏方法と楽しさを覚えて「この楽器と共に生きたい！」となったら、木製・金属製のアコースティック楽器にチャレンジするといった選択ができます。

もちろんNuvoのまま、技を突きつめても素晴らしい演奏ができるでしょう。 サックスプレーヤー・永田こーせーさんが実証してくれましたから。

プラ製だからシールを貼ったり塗装して独自のカラーにするのもできちゃうし、管楽器はじめの一歩としてマジでおすすめしたいですね、Nuvo。

Source: Nuvo